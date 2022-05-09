العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في موسكو
العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
الدبابة "تي-34-85" الأسطورية التي شاركت في الحرب ودحر النازية، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
الدبابة "تي-34-85" الأسطورية التي شاركت في الحرب ودحر النازية، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
الرئيس فلاديمير بوتين يجلس بين المحاربين القدامى خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
الرئيس فلاديمير بوتين يجلس بين المحاربين القدامى خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
طلاب مدرسة ريازان العليا للقوات المحمولة جواً باسم جنرال الجيش ف.مارغيليوف خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
طلاب مدرسة ريازان العليا للقوات المحمولة جواً باسم جنرال الجيش ف.مارغيليوف خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
أحد المحاربين القدامى يجلس على منصة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
أحد المحاربين القدامى يجلس على منصة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
قائدة الكتيبة النسائية تقوم بتعديل أوسمة المشاركات قبل بدء العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
قائدة الكتيبة النسائية تقوم بتعديل أوسمة المشاركات قبل بدء العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
مدافع هاوتزر "مستا-إس" خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
مدافع هاوتزر "مستا-إس" خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يحي الجنود خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يحي الجنود خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
منظومة "إسكندر-إم" خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
منظومة "إسكندر-إم" خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
جنود القوات المحمولة جوا خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
جنود القوات المحمولة جوا خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
منظومات الدفاع الجوي "إس-400" خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
منظومات الدفاع الجوي "إس-400" خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
أنظمة الصواريخ "تور-إم2" القريبة المدى خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
أنظمة الصواريخ "تور-إم2" القريبة المدى خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
منظومات "يارس" الاستراتيجية المتنقلة خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
منظومات "يارس" الاستراتيجية المتنقلة خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
الرئيس فلاديمير بوتين يضع أكاليل الزهور على "النصب التذكارية للمدن الأبطال" في حديقة ألكسندر بعد انتهاء العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
الرئيس فلاديمير بوتين يضع أكاليل الزهور على "النصب التذكارية للمدن الأبطال" في حديقة ألكسندر بعد انتهاء العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022