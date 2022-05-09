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https://arabic.sputniknews.com/20220509/العرض-العسكري-بمناسبة-الذكرى-الـ77-لعيد-النصر-في-موسكو-1062012697.html
العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في موسكو
العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في موسكو
تحتفل روسيا ودول رابطة الدول المستقلة، اليوم الموافق لـ 9 مايو/ أيار، بعيد النصر على ألمانيا النازية وحلفائها، في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، وافتتحت... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
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عيد النصر
موسكو
روسيا
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وشارك في الجزء العسكري من العرض قرابة أربعة آلاف عسكري ونحو 100 وحدة من المعدات العسكرية.وميز عرض اليوم مشاركة القوات المسلحة الروسية التي شاركت في العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس.وتم إلغاء الجزء الجوي منه بسبب الظروف الجوية السيئة.شاهد العرض العسكري بالكامل: بث مباشر من الساحة الحمراء للعرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على النازية
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عيد النصر, موسكو, روسيا, фото

العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في موسكو

09:30 GMT 09.05.2022
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تحتفل روسيا ودول رابطة الدول المستقلة، اليوم الموافق لـ 9 مايو/ أيار، بعيد النصر على ألمانيا النازية وحلفائها، في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، وافتتحت العرض في الساحة الحمراء الدبابة الأسطورية "تي-34" حاملة الراية الحمراء - راية النصر.
© Sputnik . Aleksey Maishev / الذهاب إلى بنك الصور

العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
1/20
© Sputnik . Aleksey Maishev
/
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العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

© Sputnik . Evgueniy Odinokov / الذهاب إلى بنك الصور

الدبابة "تي-34-85" الأسطورية التي شاركت في الحرب ودحر النازية، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

الدبابة &quot;تي-34-85&quot; الأسطورية التي شاركت في الحرب ودحر النازية، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
2/20
© Sputnik . Evgueniy Odinokov
/
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الدبابة "تي-34-85" الأسطورية التي شاركت في الحرب ودحر النازية، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصور

العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
3/20
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
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العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصور

الرئيس فلاديمير بوتين يجلس بين المحاربين القدامى خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

الرئيس فلاديمير بوتين يجلس بين المحاربين القدامى خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
4/20
© Sputnik
/
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الرئيس فلاديمير بوتين يجلس بين المحاربين القدامى خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصور

العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
5/20
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
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العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

© Sputnik . Alekxey Maishev / الذهاب إلى بنك الصور

طلاب مدرسة ريازان العليا للقوات المحمولة جواً باسم جنرال الجيش ف.مارغيليوف خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

طلاب مدرسة ريازان العليا للقوات المحمولة جواً باسم جنرال الجيش ف.مارغيليوف خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
6/20
© Sputnik . Alekxey Maishev
/
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طلاب مدرسة ريازان العليا للقوات المحمولة جواً باسم جنرال الجيش ف.مارغيليوف خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

© Sputnik . Mikhail Golinkov / الذهاب إلى بنك الصور

أحد المحاربين القدامى يجلس على منصة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

أحد المحاربين القدامى يجلس على منصة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
7/20
© Sputnik . Mikhail Golinkov
/
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أحد المحاربين القدامى يجلس على منصة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

© Sputnik . Mikhail Golenkov / الذهاب إلى بنك الصور

قائدة الكتيبة النسائية تقوم بتعديل أوسمة المشاركات قبل بدء العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

قائدة الكتيبة النسائية تقوم بتعديل أوسمة المشاركات قبل بدء العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
8/20
© Sputnik . Mikhail Golenkov
/
الذهاب إلى بنك الصور

قائدة الكتيبة النسائية تقوم بتعديل أوسمة المشاركات قبل بدء العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

© Sputnik . Evgueniy Odinokov / الذهاب إلى بنك الصور

العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
9/20
© Sputnik . Evgueniy Odinokov
/
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العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

© Sputnik . Evgueniy Odinokov / الذهاب إلى بنك الصور

مدافع هاوتزر "مستا-إس" خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

مدافع هاوتزر &quot;مستا-إس&quot; خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
10/20
© Sputnik . Evgueniy Odinokov
/
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مدافع هاوتزر "مستا-إس" خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

© Sputnik . Evgueniy Byatov / الذهاب إلى بنك الصور

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يحي الجنود خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يحي الجنود خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
11/20
© Sputnik . Evgueniy Byatov
/
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وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يحي الجنود خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصور

العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
12/20
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
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العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

© Sputnik . Evgueniy Odinokov / الذهاب إلى بنك الصور

منظومة "إسكندر-إم" خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

منظومة &quot;إسكندر-إم&quot; خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
13/20
© Sputnik . Evgueniy Odinokov
/
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منظومة "إسكندر-إم" خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

© Sputnik . Evgueniy Byatov / الذهاب إلى بنك الصور

جنود القوات المحمولة جوا خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

جنود القوات المحمولة جوا خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
14/20
© Sputnik . Evgueniy Byatov
/
الذهاب إلى بنك الصور

جنود القوات المحمولة جوا خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

© Sputnik . Aleksey Maishev / الذهاب إلى بنك الصور

منظومات الدفاع الجوي "إس-400" خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

منظومات الدفاع الجوي &quot;إس-400&quot; خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
15/20
© Sputnik . Aleksey Maishev
/
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منظومات الدفاع الجوي "إس-400" خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

© Sputnik . Evgueniy Odinokov / الذهاب إلى بنك الصور

العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
16/20
© Sputnik . Evgueniy Odinokov
/
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العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

© Sputnik . Aleksey Maishev / الذهاب إلى بنك الصور

أنظمة الصواريخ "تور-إم2" القريبة المدى خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

أنظمة الصواريخ &quot;تور-إم2&quot; القريبة المدى خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
17/20
© Sputnik . Aleksey Maishev
/
الذهاب إلى بنك الصور

أنظمة الصواريخ "تور-إم2" القريبة المدى خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

© Sputnik . Evgueniy Byatov / الذهاب إلى بنك الصور

العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
18/20
© Sputnik . Evgueniy Byatov
/
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العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

© Sputnik . Evgueniy Byatov / الذهاب إلى بنك الصور

منظومات "يارس" الاستراتيجية المتنقلة خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

منظومات &quot;يارس&quot; الاستراتيجية المتنقلة خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
19/20
© Sputnik . Evgueniy Byatov
/
الذهاب إلى بنك الصور

منظومات "يارس" الاستراتيجية المتنقلة خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصور

الرئيس فلاديمير بوتين يضع أكاليل الزهور على "النصب التذكارية للمدن الأبطال" في حديقة ألكسندر بعد انتهاء العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

الرئيس فلاديمير بوتين يضع أكاليل الزهور على &quot;النصب التذكارية للمدن الأبطال&quot; في حديقة ألكسندر بعد انتهاء العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
20/20
© Sputnik
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الرئيس فلاديمير بوتين يضع أكاليل الزهور على "النصب التذكارية للمدن الأبطال" في حديقة ألكسندر بعد انتهاء العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022

وشارك في الجزء العسكري من العرض قرابة أربعة آلاف عسكري ونحو 100 وحدة من المعدات العسكرية.
وميز عرض اليوم مشاركة القوات المسلحة الروسية التي شاركت في العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس.
وتم إلغاء الجزء الجوي منه بسبب الظروف الجوية السيئة.
شاهد العرض العسكري بالكامل: بث مباشر من الساحة الحمراء للعرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على النازية
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