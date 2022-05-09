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الفصائل الفلسطينية ترفع حالة التأهب تزامنا مع بدء إسرائيل مناورات عسكرية ضخمة

الفصائل الفلسطينية ترفع حالة التأهب تزامنا مع بدء إسرائيل مناورات عسكرية ضخمة

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، رفع حالة التأهب والجهوزية، بالتزامن مع إعلان إسرائيل بدء مناورات عسكرية شاملة في وقت سابق اليوم. 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T20:26+0000

2022-05-09T20:26+0000

2022-05-09T20:26+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

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القاهرة - سبوتنيك. وأعلنت الغرفة المشتركة للفصائل في بيان، رفع حالة التأهب والجهوزية "لكافة الأجنحة والتشكيلات العسكرية"، موضحة أنها ستظل في انعقاد دائم لرصد ومتابعة السلوك الإسرائيلية تحسبا لأي "حماقة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الاثنين، إطلاق مناورات عسكرية شاملة تحت اسم "عربات النار" تضم جميع وحدات الجيش وبمشاركة الجنود النظاميين والاحتياط. ومن المقرر أن تستمر هذه المناورات لمدة أربعة أسابيع، تحاكي سيناريوهات حرب برية وبحرية وجوية وسيبرانية على عدة جبهات.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في بيان، إن "جيش الدفاع بدأ هذا الأسبوع، مناورة عسكرية واسعة النطاق تستمر أربعة أسابيع، تحمل اسم (عربات النار)، حيث تشارك فيها قوات نظامية واحتياط من كافة القيادات، الأذرع والهيئات ووحدات الجيش".وأضاف أدرعي ان "الهدف الأسمى لجيش الدفاع هو حماية أمن مواطني دولة إسرائيل، بحيث ستواصل قواتنا تنفيذ إجراءات عسكرية ونشاطات لإحباط الإرهاب مع تكثيف العمل والجهد لحماية منطقة التماس في إطار حملة كاسر الأمواج ضمن وخلال المناورة".وتهدف مناورات "عربات النار" إلى "رفع مستوى جاهزية الجيش وفحص مدى ملاءمة القوات لمعركة قوية وطويلة الأمد".كما لفت إلى أنه "كجزء من التمرين، واعتبارًا من اليوم الـ9 من مايو/أيار 2022 وخلال الشهر، ستكون هناك حركة نشطة غير اعتيادية لقوات الأمن: مركبات عسكرية ومدرعات وطائرات وسفن حربية".وتجري هده المناورات بعد أن تم تأجيلها من العام الماضي بسبب اندلاع الحرب على قطاع غزة، حيث اضطرت قيادة الجيش الإسرائيلي إلى وقف المناورات قبل انطلاقها بيوم واحد.

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