https://arabic.sputniknews.com/20220509/القبض-على-إسرائيلية-بعثت-برسالة-تهديد-إلى-بينيت-وأرفقتها-برصاصة-1062015772.html
القبض على إسرائيلية بعثت برسالة تهديد إلى بينيت وأرفقتها برصاصة
القبض على إسرائيلية بعثت برسالة تهديد إلى بينيت وأرفقتها برصاصة
ألقت السلطات الأمنية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، القبض على مواطنة بعثت برسالة تهديد إلى رئيس الوزراء نفتالي بينيت في مظروف يحوي رصاصة. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T09:47+0000
2022-05-09T09:47+0000
2022-05-09T09:47+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وبحسب ما أفادت قناة "كان" الرسمية، فإن الحديث يدور عن امرأة عمرها 65 عاما، من سكان جنوب إسرائيل.وأواخر الشهر الماضي، فتح جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) تحقيقات سرية حول تهديدات بالقتل وصلت في رسالة إلى منزل أسرة بينيت في مدينة رعنانا شمالي تل أبيب وبداخلها رصاصة .ووقتها أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى أن "جهات يمينية متطرفة كانت تلاحق أسرة بينيت منذ تشكيله الحكومة الحالية قبل أقل من عام، وقد تظاهر عناصرها بتحريض من قادة اليمين أمام منزل الأسرة الخاص في رعنانا".وذكرت أن "الشاباك والشرطة فتحا التحقيق وأنه تم فرض حظر شديد على تفاصيل التحقيقات الجارية حول هذه القضية".
https://arabic.sputniknews.com/20220426/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-يعلق-لأول-مرة-على-رسائل-تهديده-بالقتل-1061641901.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
القبض على إسرائيلية بعثت برسالة تهديد إلى بينيت وأرفقتها برصاصة
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ألقت السلطات الأمنية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، القبض على مواطنة بعثت برسالة تهديد إلى رئيس الوزراء نفتالي بينيت في مظروف يحوي رصاصة.
وبحسب ما أفادت قناة "كان" الرسمية، فإن الحديث يدور عن امرأة عمرها 65 عاما، من سكان جنوب إسرائيل.
وأواخر الشهر الماضي، فتح جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) تحقيقات سرية حول تهديدات بالقتل
وصلت في رسالة إلى منزل أسرة بينيت في مدينة رعنانا شمالي تل أبيب وبداخلها رصاصة .
ووقتها أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى أن "جهات يمينية متطرفة كانت تلاحق أسرة بينيت منذ تشكيله الحكومة الحالية قبل أقل من عام، وقد تظاهر عناصرها بتحريض من قادة اليمين أمام منزل الأسرة الخاص في رعنانا".
وذكرت أن "الشاباك والشرطة فتحا التحقيق وأنه تم فرض حظر شديد على تفاصيل التحقيقات الجارية حول هذه القضية".