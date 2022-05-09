https://arabic.sputniknews.com/20220509/القوات-الروسية-العاملة-في-سوريا-تحتفل-بعيد-النصر-على-النازية-1062013048.html

القوات الروسية العاملة في سوريا تحتفل بعيد النصر على النازية

القوات الروسية العاملة في سوريا تحتفل بعيد النصر على النازية

أقامت القوات الروسية العاملة في سوريا احتفالا مركزيا في القاعدة العسكرية الروسية في حميميم بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للحرب الوطنية الروسية العظمى... 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T08:55+0000

2022-05-09T08:55+0000

2022-05-09T08:55+0000

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دمشق - سبوتنيك. شارك في العرض أكثر من 1200 جندي روسي وسوري، حيث بدأ بإحضار راية النصر والعلم الروسي.تضمن الاحتفال عرضاً عسكرياً شاركت فيه وحدات سورية وروسية، وتخلله عرض للعتاد والسلاح، وعروض جوية شاركت فيها أنواع متعددة من الطائرات السورية والروسية.استقبل العرض العسكري قائد تجميع القوات، الفريق رومان بردنيكوف، فيما قاد العرض نائب قائد مجموعة القوات الروسية، اللواء سيرغي ميلتشاكوف.حضر الاحتفال نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع السوري، العماد علي محمود عباس، ومحافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال، وعدد من كبار ضباط الجيش السوري، وسفير روسيا الاتحادية بدمشق، ألكسندر يفيموف، وفعاليات شعبية ورسمية من الجانبين السوري والروسي.وتحتفل روسيا في هذا اليوم بعيد "النصر"، وهو النصر الذي أحرزته روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة حينما دحرت قواتها فلول القوات الألمانية التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفيتية في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران 1941. وتمكنت روسيا والجمهوريات السوفيتية الأخرى من صد العدوان وطرد الغزاة من أراضيها. وليس هذا فقط، بل استمر الجيش الأحمر، جيش روسيا السوفيتية، في مطاردة قوات ألمانيا النازية حتى سقوط عاصمة "الرايخ الثالث"، برلين، في يدها وهو ما تم في التاسع من مايو/أيار من عام 1945.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا, عيد النصر