https://arabic.sputniknews.com/20220509/الكشف-عن-وثائق-سرية-لتزويد-السويد-أوكرانيا-بأسلحة-محرمة-دوليا--1062017158.html
الكشف عن وثائق سرية لتزويد السويد أوكرانيا بأسلحة محرمة دوليا
الكشف عن وثائق سرية لتزويد السويد أوكرانيا بأسلحة محرمة دوليا
كشف مركز استراتيجي روسي عن وثائق رسمية تم تسريبها تبرر بشكل مباشر قيام دولة السويد بتزويد أوكرانيا بالأسلحة المحظورة المختلفة. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T10:19+0000
2022-05-09T10:19+0000
2022-05-09T10:19+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102083/63/1020836312_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_bc10b4a7c6a9f355934ab09de20ad26c.jpg
وذكر مركز "دراسات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" على صفحته الخاصة في "تلغرام" أنه في منتصف أبريل/ نيسان تلقى المركز وثائق من وزارة الخارجية الأوكرانية كشف عن قيام السويد بتزويد أوكرانيا سرًا بأسلحة محظورة.وبحسب الوثائق السرية المنشورة، أرسلت السويد أسلحة لأوكرانيا في 25 مارس/آذار 2022 والتي ضمت 5000 قاذفة قنابل صاروخية مضادة للدبابات سويدية الصنع من طراز AT4، بالإضافة إلى ذخيرة وقذائف من أعيرة مختلفة.وتم نقل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا بموجب قرار البرلمان السويدي بتاريخ 24/03/2022 بقانون تحت عنوان تقديم مساعدة عسكرية لكييف بقيمة إجمالية قدرها 205 مليون كرونة سويدية (21.7 مليون دولار أمريكي).وأشارت وثائق الخارجية الأوكرانية المنشورة إلى ضرورة الحفاظ على سرية الصفقة بين الدولتين بشأن نقل الأسلحة من ستوكهولم لكييف.وأكدت مصادر عسكرية للمركز أن أنواع الذخيرة والأسلحة المرسلة إلى كييف هي أسلحة سويدية محظورة بموجب اتفاقيات لاهاي وسانت بطرسبورغ وبروكسل الدولية باعتبارها أسلحة غير إنسانية.وبالتالي قامت السويد من خلال الوثائق المسربة بتزويد كييف بأسلحة محرمة دوليا ما يعني انتهاك القواعد الدولية وضلوع الدول الغربية بشكل مباشر في الحرب مع أوكرانيا لمواجهة روسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102083/63/1020836312_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_e3ee3bf647d8848b7cb718657613dbd4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الكشف عن وثائق سرية لتزويد السويد أوكرانيا بأسلحة محرمة دوليا
تابعنا عبر
كشف مركز استراتيجي روسي عن وثائق رسمية تم تسريبها تبرر بشكل مباشر قيام دولة السويد بتزويد أوكرانيا بالأسلحة المحظورة المختلفة.
وذكر مركز "دراسات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"
على صفحته الخاصة في "تلغرام" أنه في منتصف أبريل/ نيسان تلقى المركز وثائق من وزارة الخارجية الأوكرانية كشف عن قيام السويد بتزويد أوكرانيا سرًا بأسلحة محظورة.
وبحسب الوثائق السرية المنشورة، أرسلت السويد أسلحة لأوكرانيا في 25 مارس/آذار 2022 والتي ضمت 5000 قاذفة قنابل صاروخية مضادة للدبابات سويدية الصنع من طراز AT4، بالإضافة إلى ذخيرة وقذائف من أعيرة مختلفة.
وتم نقل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا بموجب قرار البرلمان السويدي بتاريخ 24/03/2022 بقانون تحت عنوان تقديم مساعدة عسكرية لكييف بقيمة إجمالية قدرها 205 مليون كرونة سويدية (21.7 مليون دولار أمريكي).
وأشارت وثائق الخارجية الأوكرانية المنشورة إلى ضرورة الحفاظ على سرية الصفقة بين الدولتين بشأن نقل الأسلحة من ستوكهولم لكييف.
وأكدت مصادر عسكرية للمركز أن أنواع الذخيرة والأسلحة المرسلة إلى كييف هي أسلحة سويدية محظورة بموجب اتفاقيات لاهاي وسانت بطرسبورغ وبروكسل الدولية باعتبارها أسلحة غير إنسانية.
وبالتالي قامت السويد من خلال الوثائق المسربة بتزويد كييف بأسلحة محرمة دوليا ما يعني انتهاك القواعد الدولية وضلوع الدول الغربية بشكل مباشر في الحرب مع أوكرانيا لمواجهة روسيا.