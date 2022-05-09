https://arabic.sputniknews.com/20220509/المبعوث-الأمريكي-إلى-أفغانستان-يعبر-عن-قلقه-بشأن-سياسات-طالبان-تجاه-النساء-والفتيات-1062006094.html

المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان يعبر عن قلقه بشأن سياسات طالبان تجاه النساء والفتيات

المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان يعبر عن قلقه بشأن سياسات طالبان تجاه النساء والفتيات

عبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان عن قلقه العميق بشأن السياسات التي أعلنت عنها حركة طالبان الأفغانية بشأن النساء والفتيات، واصفا هذه السياسيات بأنها... 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T02:30+0000

2022-05-09T02:30+0000

2022-05-09T02:30+0000

حركة طالبان

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القاهرة - سبوتنيك. وأوضح توماس ويست، المبعوث الأمريكي الخاص لدى أفغانستان، على حسابه على تويتر، "انضم للأفغان حول البلاد والزملاء حول العالم في التعبير عن القلق العميق بشأن السياسيات الأخيرة لحركة طالبان التي تقوض حقوق النساء والفتيات".وتابع ويست بالقول إن هذه السياسات تتضمن "الحظر المستمر على التحاق الفتيات إلى التعليم الثانوي والعمل، والقيود المفروضة على حرية التنقل، واستهداف المتظاهرين السلميين".وأمس الأحد، أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن انزعاجه من قرار حركة طالبان فرض تغطية الوجوه على الأفغانيات في الأماكن العامة وتقييد خروجهن من المنازل، مذكرا طالبان بتعهداتها حيال حقوق المرأة منذ سيطرتها على البلاد.وقال في تغريدة على تويتر، "أنا منزعج من إعلان طالبان اليوم أنه يجب على النساء تغطية وجوههن في الأماكن العامة وعدم مغادرة المنزل إلا في حالات الضرورة. أحث مرة أخرى طالبان على الوفاء بوعودها للنساء والفتيات الأفغانيات، والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".والسبت، أكدت حركة طالبان مجددا بشكل رسمي على توقيع عقوبات بحق المخالفات لتعليماتها بفرض ارتداء الحجاب المغطي لكامل الوجه والجسم، بما يصل للسجن والإقالة من العمل بالنسبة لأولياء الأمور والموظفات لدى مؤسسات البلاد.وجاء في بيان لسلطات حكومة تسيير الأعمال أن العقوبات تشمل استدعاء ولي الأمر للإدارة المعنية، ثم حبسه لـ 3 أيام، ولاحقا إحالته للقضاء لتوقيع العقوبة المناسبة في حال تكرار المخالفة.أما العقوبات على النساء العاملات في المؤسسات التابعة لـ "الإمارة الإسلامية"، فتشمل إنهاء الخدمة، أو الإيقاف المؤقت في حال جاءت المخالفة من بنات العاملات.ودعت الوزارة لنشر ملصقات ولافتات للتشجيع على ارتداء الحجاب في الأماكن العامة كالأسواق والمتنزهات.ومنتصف مارس/آذار الماضي، قررت حركة طالبان الأفغانية إغلاق مدارس الفتيات الثانوية، بعد ساعات من إعادة فتحها.وتثير هذه الأوامر المتشددة المخاوف باحتمالية أن تعيد طالبان إقامة نظام متشدد، مثلما كان قبل الغزو الأمريكي في 2001.وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/آب الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد، بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد إلى الإمارات، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.

https://arabic.sputniknews.com/20220508/الأمم-المتحدة-تعلق-على-أوامر-طالبان-للنساء-بارتداء-البرقع-في-الأماكن-العامة--1061977832.html

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حركة طالبان