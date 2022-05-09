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https://arabic.sputniknews.com/20220509/المتحدث-باسم-الجيش-الإسرائيلي-أحبطنا-محاولة-تهريب-أسلحة-من-لبنان-إلى-إسرائيل-1062038325.html
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أحبطنا محاولة تهريب أسلحة من لبنان إلى إسرائيل
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أحبطنا محاولة تهريب أسلحة من لبنان إلى إسرائيل
أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن القوات الإسرائيلية أحبطت محاولة تهريب أسلحة من لبنان إلى الداخل الإسرائيلي. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T17:06+0000
2022-05-09T17:06+0000
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
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وحسب بيان نشره أدرعي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن الأمر بدأ مع رصد من قوات الاستطلاع لمشتبه بهم يقتربون من الحدود.وقال: "رصدت قبل قليل استطلاعات جيش الدفاع ثلاثة مشتبه فيهم يقتربون من السياج الحدودي بين لبنان وإسرائيل بالقرب من قرية الغجر وذلك لتهريب الأسلحة".وأوضح أن عملية الرصد قد ظهر خلالها "قيام المشتبه فيهم بإلقاء حقيبة وبعد ذلك مواصلة طريقهم".وأكد أنه "بعد استدعاء قوات عسكرية وشرطية إلى المكان تم اعتقال المشتبه فيهم والعثور على الحقيبة"، مشيرا إلى أن تمشيط المنطقة أسفر عن "العثور على خمس قطع أسلحة من نوع Mp5 بالإضافة إلى ذخيرة لسلاح M16".وتعهد أدرعي باستمرار ملاحقة عمليات التهريب، قائلا: "سنواصل العمل ضد أي محاولة لخرق سيادتنا والقيام بأعمال تخريبية أو جنائية أو لتهريب على الحدود اللبنانية".
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أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أحبطنا محاولة تهريب أسلحة من لبنان إلى إسرائيل

17:06 GMT 09.05.2022
© Photo / avichay adraeeأفيخاي أدرعي
أفيخاي أدرعي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© Photo / avichay adraee
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أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن القوات الإسرائيلية أحبطت محاولة تهريب أسلحة من لبنان إلى الداخل الإسرائيلي.
وحسب بيان نشره أدرعي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن الأمر بدأ مع رصد من قوات الاستطلاع لمشتبه بهم يقتربون من الحدود.
وقال: "رصدت قبل قليل استطلاعات جيش الدفاع ثلاثة مشتبه فيهم يقتربون من السياج الحدودي بين لبنان وإسرائيل بالقرب من قرية الغجر وذلك لتهريب الأسلحة".
وأوضح أن عملية الرصد قد ظهر خلالها "قيام المشتبه فيهم بإلقاء حقيبة وبعد ذلك مواصلة طريقهم".
وأكد أنه "بعد استدعاء قوات عسكرية وشرطية إلى المكان تم اعتقال المشتبه فيهم والعثور على الحقيبة"، مشيرا إلى أن تمشيط المنطقة أسفر عن "العثور على خمس قطع أسلحة من نوع Mp5 بالإضافة إلى ذخيرة لسلاح M16".
وتعهد أدرعي باستمرار ملاحقة عمليات التهريب، قائلا: "سنواصل العمل ضد أي محاولة لخرق سيادتنا والقيام بأعمال تخريبية أو جنائية أو لتهريب على الحدود اللبنانية".
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