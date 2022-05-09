المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أحبطنا محاولة تهريب أسلحة من لبنان إلى إسرائيل
© Photo / avichay adraeeأفيخاي أدرعي
© Photo / avichay adraee
أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن القوات الإسرائيلية أحبطت محاولة تهريب أسلحة من لبنان إلى الداخل الإسرائيلي.
وحسب بيان نشره أدرعي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن الأمر بدأ مع رصد من قوات الاستطلاع لمشتبه بهم يقتربون من الحدود.
#عاجل رصدت قبل قليل استطلاعات جيش الدفاع ثلاثة مشتبه فيهم يقتربون من السياج الحدودي بين #لبنان وإسرائيل بالقرب من قرية #الغجر وذلك حسب الشبهات لتهريب الأسلحة.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 9, 2022
لقد رصدت الاستطلاعات قيام المشتبه فيهم بالقاء حقيبة وبعد ذلك مواصلة طريقهم >>> pic.twitter.com/f37t0L9wPL
وقال: "رصدت قبل قليل استطلاعات جيش الدفاع ثلاثة مشتبه فيهم يقتربون من السياج الحدودي بين لبنان وإسرائيل بالقرب من قرية الغجر وذلك لتهريب الأسلحة".
وأوضح أن عملية الرصد قد ظهر خلالها "قيام المشتبه فيهم بإلقاء حقيبة وبعد ذلك مواصلة طريقهم".
<<بعد استدعاء قوات عسكرية وشرطية الى المكان تم اعتقال المشتبه فيهم والعثور على الحقيبة وبعد تمشيط المنطقة تم العثور على خمس قطع أسلحة من نوع Mp5 بالاضافة الى ذخيرة لسلاح M16.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 9, 2022
سنواصل العمل ضد أي محاولة لخرق سيادتنا والقيام بأعمال تخريبية أو جنائية أو لتهريب ع الحدود اللبنانية pic.twitter.com/VUnUxh1HAy
وأكد أنه "بعد استدعاء قوات عسكرية وشرطية إلى المكان تم اعتقال المشتبه فيهم والعثور على الحقيبة"، مشيرا إلى أن تمشيط المنطقة أسفر عن "العثور على خمس قطع أسلحة من نوع Mp5 بالإضافة إلى ذخيرة لسلاح M16".
وتعهد أدرعي باستمرار ملاحقة عمليات التهريب، قائلا: "سنواصل العمل ضد أي محاولة لخرق سيادتنا والقيام بأعمال تخريبية أو جنائية أو لتهريب على الحدود اللبنانية".