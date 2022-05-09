https://arabic.sputniknews.com/20220509/المدير-الفني-لـميلان-أتلانتا-فريق-قوي-ومباراتنا-معه-لن-تكون-سهلة-1062042732.html
المدير الفني لـ"ميلان": أتلانتا فريق قوي ومباراتنا معه لن تكون سهلة
المدير الفني لـ"ميلان": أتلانتا فريق قوي ومباراتنا معه لن تكون سهلة
أكد باولو مالديني المدير الفني لفريق إي سي ميلان أن فريق أتلانتا الذي سيواجهه فريقه قريبا، فريق قوي، مؤكدًا أن المباراة معه لن تكون سهلة. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T19:48+0000
2022-05-09T19:48+0000
2022-05-09T19:48+0000
مالديني
فريق ميلان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104493/15/1044931524_0:246:2766:1802_1920x0_80_0_0_4d786d700f2afe8d753b9b956f45db38.jpg
ووفقا لتصريحات صحفية له، قال مالديني: "لقد شاهدت أتالانتا اليوم، لا يزالون فريقًا قويًا وقادرًا على المنافسة، ويريدون المشاركة في أوروبا".وامتدح مالديني لاعبي أتلانتا، قائلا: "فريقهم يضم العديد من اللاعبين المميزين، لكننا سنلعب في سان سيرو أمام مدرجات كاملة.. سيكون هناك الكثير من الضغط علينا، لكن يمكننا التعامل معه".وقال: "عندما يتبقى عدد قليل من المباريات ويمكنك رؤية خط النهاية في البطولة، فإن الفريق يفقد تركيزه إذا لم يكن ناضجًا بما يكفي".وأكد ان فريقه "يحتاج إلى 4 نقاط من أجل التتويج"، مؤكدا: "نحن قريبون لأنه لم تتبق سوى جولتين، لكننا لن نخوض مباريات سهلة ضد أتالانتا وساسولو، كما أن مباراة فيرونا لم تكن سهلة".
https://arabic.sputniknews.com/20211017/انتفاضة-ميلان-المذهلة-تقوده-لصدارة-الدوري-الإيطالي-بالفوز-على-فيرونا-1050453950.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104493/15/1044931524_19:0:2748:2047_1920x0_80_0_0_503961fbecbb3fd2686b3ef391b7566d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مالديني, فريق ميلان
المدير الفني لـ"ميلان": أتلانتا فريق قوي ومباراتنا معه لن تكون سهلة
تابعنا عبر
أكد باولو مالديني المدير الفني لفريق إي سي ميلان أن فريق أتلانتا الذي سيواجهه فريقه قريبا، فريق قوي، مؤكدًا أن المباراة معه لن تكون سهلة.
ووفقا لتصريحات صحفية
له، قال مالديني: "لقد شاهدت أتالانتا اليوم، لا يزالون فريقًا قويًا وقادرًا على المنافسة، ويريدون المشاركة في أوروبا".
17 أكتوبر 2021, 01:39 GMT
وامتدح مالديني لاعبي أتلانتا، قائلا: "فريقهم يضم العديد من اللاعبين المميزين، لكننا سنلعب في سان سيرو أمام مدرجات كاملة.. سيكون هناك الكثير من الضغط علينا، لكن يمكننا التعامل
معه".
وعن منافسة الروسونيري على لقب الدوري الإيطالي خلال الموسم المقبل، أكد المدير الفني لميلان أنه "في ظل وجود الكثير من الحماس، فإن الشيء المهم الآن للفريق أن يشعر بالهدوء"، مؤكدا ان "مباراة فيرونا عكس ما حدث ضد لاتسيو، حيث بدأنا بقوة للغاية وسيطرنا على أول 20-25 دقيقة، وأحرزنا هدفًا لكنه ألغي بتسلل هامشي".
وقال: "عندما يتبقى عدد قليل من المباريات ويمكنك رؤية خط النهاية في البطولة، فإن الفريق يفقد تركيزه إذا لم يكن ناضجًا بما يكفي".
وأكد ان فريقه "يحتاج إلى 4 نقاط من أجل التتويج"، مؤكدا: "نحن قريبون
لأنه لم تتبق سوى جولتين، لكننا لن نخوض مباريات سهلة ضد أتالانتا وساسولو، كما أن مباراة فيرونا لم تكن سهلة".