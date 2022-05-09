https://arabic.sputniknews.com/20220509/المغربي-مكتشف-المواطن-السعودي-تلقيت-دعوات-عديدة-لزيارة-المملكة-1062045074.html
المغربي مكتشف المواطن السعودي: تلقيت دعوات عديدة لزيارة المملكة
المغربي مكتشف المواطن السعودي: تلقيت دعوات عديدة لزيارة المملكة
أكد المغربي مكتشف المواطن السعودي أنه تلقى العديد من الدعوات لزيارة المملكة كمكافأة له على اهتمامه بالمواطن السعودي. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T21:43+0000
2022-05-09T21:43+0000
2022-05-09T21:43+0000
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لموقع عاجل قال المغربي سيمون الزايدي الذي نشر فيديو على تويتر لمواطن سعودي تائه: "تلقيت دعوات عديدة لزيارة السعودية، وهناك من اقترح علي المجيء لأداء العمرة والحج".وكان الزايدي قد نشر فيديو لمواطن سعودي تائه في المغرب، حيث قثد أوراقه الرسمية وأمواله هناك.وقال إنه اختار تويتر "لمعرفته السابقة بأن أهل الخليج يستخدمون هذه المنصة أكثر"، لافتا إلى أن "التجاوب والحب الكبير الذي عبر عنه السعوديون تجاهه صدمه".وقال: "ما حدث أثبت أنهم فعلاً يد واحدة ولا يفرطون بأهلهم"، مؤكدًا أن سفارة السعودية تفاعلت كذلك بشكل سريع جدًا، وأن خال الشاب السعودي تواصل معه عبر تويتر، إذ كان مصدومًا لعدم علمه بحالته، لافتاً إلى أن الخال أكد معاناة فهد من اضطرابات نفسية.وكانت السفارة السعودية في المغرب، قد اعنلت انها تعرفت على هوية المواطن السعودي المتواجد في المملكة المغربية، إثر انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بأنه يعيش في شوارع المغرب، بعد أن فقد كل ممتلكاته، ولا يتذكر سوى اسمه.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم
المغربي مكتشف المواطن السعودي: تلقيت دعوات عديدة لزيارة المملكة
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أكد المغربي مكتشف المواطن السعودي أنه تلقى العديد من الدعوات لزيارة المملكة كمكافأة له على اهتمامه بالمواطن السعودي.
ووفقا لموقع عاجل
قال المغربي سيمون الزايدي الذي نشر فيديو على تويتر لمواطن سعودي تائه: "تلقيت دعوات عديدة لزيارة السعودية، وهناك من اقترح علي المجيء لأداء العمرة والحج".
وكان الزايدي قد نشر فيديو لمواطن سعودي تائه في المغرب، حيث قثد أوراقه الرسمية وأمواله هناك.
وقال: إنه شعر بالألم والوجع لحالة السعودي مما جعله يفكر في نشر مقطع فيديو له على منصة تويتر لكي يصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس.
وقال إنه اختار تويتر "لمعرفته السابقة بأن أهل الخليج يستخدمون هذه المنصة أكثر"، لافتا إلى أن "التجاوب والحب الكبير الذي عبر عنه السعوديون تجاهه صدمه".
وقال: "ما حدث أثبت أنهم فعلاً يد واحدة ولا يفرطون بأهلهم
"، مؤكدًا أن سفارة السعودية تفاعلت كذلك بشكل سريع جدًا، وأن خال الشاب السعودي تواصل معه عبر تويتر، إذ كان مصدومًا لعدم علمه بحالته، لافتاً إلى أن الخال أكد معاناة فهد من اضطرابات نفسية.
وكانت السفارة السعودية في المغرب، قد اعنلت انها تعرفت على هوية المواطن السعودي المتواجد في المملكة المغربية، إثر انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بأنه يعيش في شوارع المغرب، بعد أن فقد كل ممتلكاته، ولا يتذكر سوى اسمه.