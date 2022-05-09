https://arabic.sputniknews.com/20220509/المغرب-يحتضن-اجتماعا-دوليا-للتحالف-الدولي-ضد-داعش-1062025498.html
المغرب يحتضن اجتماعا دوليا للتحالف الدولي ضد "داعش"
المغرب يحتضن اجتماعا دوليا للتحالف الدولي ضد "داعش"
يحتضن المغرب، الأربعاء المقبل، الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، بدعوة مشتركة من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الأمريكي... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T13:20+0000
2022-05-09T13:20+0000
2022-05-09T13:20+0000
أخبار المغرب اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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الرباط - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الخارجية المغربية، اليوم الاثنين، إن "الاجتماع الذي سينعقد بمراكش، يشكل مرحلة أخرى ضمن مواصلة الانخراط والتنسيق الدولي في مكافحة "داعش" مع التركيز على القارة الأفريقية، وتطور التهديد الإرهابي في الشرق الأوسط ومناطق أخرى".وأشار البيان إلى أن هذا الاجتماع سيستعرض المبادرات المتخذة، في ما يتعلق بجهود ضمان الاستقرار في المناطق التي تأثرت في السابق بهجمات "داعش"، وذلك في مجال التواصل الاستراتيجي في مواجهة الدعاية إلى التطرف التي ينهجها هذا التنظيم الإرهابي وأتباعه، ومكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.وأكد البيان أن الاجتماع "سيؤكد على الدور الريادي للمغرب على المستويين الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب ودعم السلم والأمن والاستقرار في أفريقيا، كما أن عقد هذا الاجتماع بالمغرب يعد اعترافا قويا من التحالف، لفائدة المغرب باعتباره شريكا ذا مصداقية يعمل على إحلال السلم والأمن الإقليمي".وتأسس التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، في سبتمبر/أيلول 2014، بهدف القضاء على هذا التنظيم الإرهابي، ويضم التحالف 84 دولة ومنظمة دولية شريكة تنتمي لمختلف مناطق العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/في-ظل-توترات-إقليمية-هل-يستهدف-تنظيم-داعش-المغرب-1060037660.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
المغرب يحتضن اجتماعا دوليا للتحالف الدولي ضد "داعش"
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يحتضن المغرب، الأربعاء المقبل، الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، بدعوة مشتركة من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.
الرباط - سبوتنيك
. وقال بيان صادر عن الخارجية المغربية، اليوم الاثنين، إن "الاجتماع الذي سينعقد بمراكش، يشكل مرحلة أخرى ضمن مواصلة الانخراط والتنسيق الدولي في مكافحة "داعش" مع التركيز على القارة الأفريقية، وتطور التهديد الإرهابي في الشرق الأوسط ومناطق أخرى".
وأشار البيان إلى أن هذا الاجتماع سيستعرض المبادرات المتخذة، في ما يتعلق بجهود ضمان الاستقرار في المناطق التي تأثرت في السابق بهجمات "داعش
"، وذلك في مجال التواصل الاستراتيجي في مواجهة الدعاية إلى التطرف التي ينهجها هذا التنظيم الإرهابي وأتباعه، ومكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
وأكد البيان أن الاجتماع "سيؤكد على الدور الريادي للمغرب على المستويين الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب ودعم السلم والأمن والاستقرار في أفريقيا، كما أن عقد هذا الاجتماع بالمغرب يعد اعترافا قويا من التحالف، لفائدة المغرب باعتباره شريكا ذا مصداقية يعمل على إحلال السلم والأمن الإقليمي".
وتأسس التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، في سبتمبر/أيلول 2014، بهدف القضاء على هذا التنظيم الإرهابي، ويضم التحالف 84 دولة ومنظمة دولية شريكة تنتمي لمختلف مناطق العالم.