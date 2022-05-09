https://arabic.sputniknews.com/20220509/النباتات-البرية-تجعل-الروس-يشعرون-بالحنين-1062038444.html

النباتات البرية تجعل الروس يشعرون بالحنين

النباتات البرية تجعل الروس يشعرون بالحنين

خلال فترات المجاعة والبرد، تعتبر النباتات البرية خلاصًا حقيقيًا. عندما لا داعي للقلق بشأن الأساسيات، فهذه النباتات هي أطعمة شهية نادرة على مائدة سكان المدينة. 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T17:09+0000

2022-05-09T17:09+0000

2022-05-09T17:09+0000

العالم

روسيا

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وبحسب موقع "inosmi"، تراكمت لدى الروس ثروة من الخبرة التي تنتقل من جيل إلى جيل. في مايو/أيار، ترتفع الحرارة أخيرا، لذا تبدأ الحقول والمروج والغابات وضفاف الأنهار في الريف الروسي في النمو ببطء مع الهندباء البرية والبرسيم والقراص والأرقطيون.في السابق، كان من الصعب جدا زراعة المحاصيل في روسيا بسبب فصول الشتاء الشديدة البرودة، حيث كان الفلاحون يقومون بتجفيف وتمليح النباتات البرية لفصل الشتاء، وبالتالي، أصبحت النباتات البرية مثل الكينوا والقراص والأرقطيون، التي تنمو في كل مكان في الجبال، الغذاء الرئيسي للأسر الفقيرة خلال فترات ضعف حصاد الحبوب.خلال حصار لينينغراد في عام 1941، كانت المدينة تحت الحصار لمدة 872 يومًا، حيث دمر الجيش الألماني مصانع المواد الغذائية، وانقطعت الإمدادات الغذائية، مما أدى إلى مجاعة غير مسبوقة وموت عدد كبير من الناس بسبب الجوع والمرض. لذلك عمدت العديد من العائلات إلى أكل النباتات البرية حصرا، من أوائل الربيع إلى أواخر الخريف، حيث كان نبات القراص والكينوا الغذاء الرئيسي للأطفال.ويعتبر الكينوا عشبًا بريًا، غني بالأحماض الأمينية والبروتينات، أنقذ حياة العديد من الناس خلال سنوات الحرب الوحشية، حيث تم خلط دقيق الكينوا مع دقيق الجاودار والقمح والخبز والكعك المخبوز، واستخدمت أوراقه في صنع السلطات. وإذا لم يتوفر الدقيق، كان الخبز يُخبز من زهور البرسيم المجففة وجذور الأرقطيون. ووفقًا لكبار السن في لينينغراد، كانت قائمة الطعام تتكون من الهندباء المقلية وهريس نبات القراص وخبز الكينوا.جمع النباتات البرية هو نشاط لجميع أفراد الأسرةواليوم، تحمل هذه النباتات ذكريات الناس عن الطفولة والأماكن الأصلية والصعوبات الماضية، حيث تولد النباتات البرية وتنمو في الطبيعة، لذا فإن جمع الأعشاب والفطر هو هواية ممتعة، كما أن النباتات البرية ليست فقط طازجة ولذيذة، ولكنها أيضًا ذات قيمة غذائية عالية. على سبيل المثال، نبات القراص غني بفيتامين ج، ومحتوى فيتامين أ فيه أعلى منه في الجزر، ومن حيث البروتين، فإن نبات القراص يشبه السبانخ. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من النباتات البرية لها خصائص طبية معينة، وبعضها يستخدم كأدوية في حد ذاته.وتعتبر النباتات البرية في روسيا مكونات رئيسية في مختلف السلطات والحساء والمشروبات والأطباق الجانبية والحلويات وأنواع أخرى من الأطباق، لذا يعد جمع هذه النباتات أيضًا أحد الأنشطة العائلية المفضلة.وتعد أكثر النباتات البرية شيوعًا في الربيع هي الهندباء، إذ أن أوراق الهندباء لها خصائص خافضة للحرارة وإزالة السموم. ويقارن نبات الهندباء مع مسحوق جذر الهندباء، الذي يباع في السوبر ماركت الروسية، وهو بديل للقهوة وغالبًا ما يصفه الأطباء للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والسكري.

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العالم, روسيا