https://arabic.sputniknews.com/20220509/اليابان-تقول-إنها-ستتخذ-إجراءات-لحظر-واردات-النفط-الروسية-1062006268.html
اليابان تقول إنها ستتخذ إجراءات لحظر واردات النفط الروسية
اليابان تقول إنها ستتخذ إجراءات لحظر واردات النفط الروسية
أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا أن بلاده ستتخذ إجراءات لحظر واردات النفط الروسية من حيث المبدأ، في إطار العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T03:08+0000
2022-05-09T03:08+0000
2022-05-09T03:08+0000
اليابان
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وأبلغ كيشيدا، خلال اجتماع افتراضي لقادة مجموعة السبع، اليوم الاثنين، أن بلاده ستتخذ إجراءات لحظر واردات النفط الروسية "من حيث المبدأ"، بحسب صحيفة "يابان تايمز" اليابانية.وتابع كيشيدا، "لدولة تعتمد بشكل كبير على واردات النفط، أنه قرار صعب للغاية"، مشددا على أهمية التنسيق بين دول مجموعة السبعة في هذا التوقيت.واستحوذت روسيا على 3.6% من نسبة واردات اليابان من النفط الخام في عام 2021، مع وجود موردين رئيسيين في الشرق الأوسط.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
اليابان
اليابان تقول إنها ستتخذ إجراءات لحظر واردات النفط الروسية
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أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا أن بلاده ستتخذ إجراءات لحظر واردات النفط الروسية من حيث المبدأ، في إطار العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، مشددا على أن هذا القرار صعب للغاية بسبب اعتماد بلاده على واردات النفط.
وأبلغ كيشيدا، خلال اجتماع افتراضي لقادة مجموعة السبع، اليوم الاثنين، أن بلاده ستتخذ إجراءات لحظر واردات النفط الروسية
"من حيث المبدأ"، بحسب صحيفة "يابان تايمز" اليابانية.
وتابع كيشيدا، "لدولة تعتمد بشكل كبير على واردات النفط، أنه قرار صعب للغاية"، مشددا على أهمية التنسيق بين دول مجموعة السبعة في هذا التوقيت.
واستحوذت روسيا على 3.6% من نسبة واردات اليابان من النفط الخام في عام 2021، مع وجود موردين رئيسيين في الشرق الأوسط.