https://arabic.sputniknews.com/20220509/اليمن-رئيس-المجلس-الرئاسي-يحذر-من-انهيار-الهدنة-ويدعو-غروندبرغ-إلى-إعلان-الطرف-المعرقل-1062045580.html

اليمن.. رئيس المجلس الرئاسي يحذر من انهيار الهدنة ويدعو غروندبرغ إلى إعلان الطرف المعرقل

اليمن.. رئيس المجلس الرئاسي يحذر من انهيار الهدنة ويدعو غروندبرغ إلى إعلان الطرف المعرقل

حذر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عبد الله العليمي، يوم الاثنين، من انهيار هدنة الأمم المتحدة في اليمن المعلنة لشهرين، متهماً جماعة "أنصار الله"... 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T22:43+0000

2022-05-09T22:43+0000

2022-05-09T22:43+0000

الحرب على اليمن

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القاهرة - سبوتنيك. وقال العليمي في لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، وفقاً لما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "استمرار الاختراقات العسكرية الحوثية اليومية للهدنة العسكرية والتعنت الكبير وغير المبرر في فتح منافذ مدينة تعز، وفتح الحصار الظالم على المدينة، والإصرار على عرقلة تشغيل رحلات مطار صنعاء وفقاً للإجراءات المتفق عليها مع المبعوث الدولي كل هذا يهدد بنسف الهدنة وجهود المبعوث الخاص".وأضاف أن "الحكومة اليمنية ملتزمة بما تم الاتفاق عليه بكل حرص، ولن تكون سبباً في تعطيل هدنة إنسانية، وتتعاطى بشكل إيجابي ومرن ومسؤول مع اي مقترحات من شأنها التخفيف من المعاناة الإنسانية على أن تكون بعيدة عن الانتقائية باعتبار أن القضايا الإنسانية كل لا يتجزأ".وشدد العليمي على "دعوة الميليشيات الانقلابية [في إشارة إلى جماعة الحوثيين] للالتزام بما تم الاتفاق عليه وإعطاء فرصة حقيقية لإنجاح الهدنة والبعد عن المزايدات والمراهنات السياسية بعيداً عن معاناة الشعب ومآسيهم"، على حد تعبيره.وقال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إن "الحكومة تعمل بكل جهد وإخلاص من أجل السلام وستظل يدها ممدودة للسلام العادل والمستدام الذي يحافظ على الدولة ومؤسساتها ونظامها الجمهوري ووحدتها الوطنية، ويعزز المواطنة المتساوية والحرية والعدالة الاجتماعية وفق تطلعات الشعب اليمني".وطالب العليمي، المبعوث الأممي بـ "أن يضع العالم كله أمام الصورة الحقيقية لما يجري في اليمن ومن يعرقل جهود الهدنة وجهود عملية السلام".وأشاد المسؤول اليمني بـ "جهود ودعم تحالف دعم الشرعية لجهود السلام التي يقودها المبعوث الخاص".وفي الثاني من أبريل الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالفه عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220509/أنصار-الله-تبدي-استعدادها-للحوار-مع-مجلس-القيادة-الرئاسي-1062044714.html

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الحرب على اليمن