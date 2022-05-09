https://arabic.sputniknews.com/20220509/بايدن-يوقع-قانونا-يسمح-بتسريع-عملية-نقل-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-ودول-شرق-أوروبا-1062042535.html
بايدن يوقع قانونا يسمح بتسريع عملية نقل الأسلحة إلى أوكرانيا ودول شرق أوروبا
بايدن يوقع قانونا يسمح بتسريع عملية نقل الأسلحة إلى أوكرانيا ودول شرق أوروبا
وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، على قانون "الإعارة والتأجير" بعد إقراره من الكونغرس في وقت سابق، وذلك بهدف تعزيز عملية نقل الأسلحة الأمريكية إلى... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T19:46+0000
2022-05-09T19:46+0000
2022-05-09T19:46+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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واشنطن - سبوتنيك. وأقر الكونغرس بأغلبية كبيرة قانون الإعارة والتأجير، ليتم إحياء القانون الذي ظهر خلال حقبة الحرب العالمية الثانية إبان حكم الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، والذي سمح بتزويد دول الحلفاء بما في ذلك الاتحاد السوفيتي بالأسلحة والمواد الأخرى، واعتبرت هذه الخطوة نهاية فعالة لحياد الولايات المتحدة في الحرب وخطوة نحو دعم مفتوح للحلفاء.أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء الجمعة، عن تخصيص حزمة إضافية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تضم ذخيرة مدفعية ورادارات ومعدات أخرى.كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال، في وقت سابق، إن واشنطن مستعدة دائما لفرض عقوبات إضافية ضد روسيا، مشيرا إلى أنه سيناقش الخطوات المقبلة مع الحلفاء بدول السبع هذا الأسبوع.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/بايدن-يعتزم-تقديم-مقترح-إلى-الكونغرس-لمنح-عائدات-الأصول-الروسية-المصادرة-لأوكرانيا--1061703696.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
بايدن يوقع قانونا يسمح بتسريع عملية نقل الأسلحة إلى أوكرانيا ودول شرق أوروبا
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وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، على قانون "الإعارة والتأجير" بعد إقراره من الكونغرس في وقت سابق، وذلك بهدف تعزيز عملية نقل الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا والدول شرق أوروبا.
واشنطن - سبوتنيك. وأقر الكونغرس بأغلبية كبيرة قانون الإعارة والتأجير، ليتم إحياء القانون الذي ظهر خلال حقبة الحرب العالمية الثانية إبان حكم الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، والذي سمح بتزويد دول الحلفاء بما في ذلك الاتحاد السوفيتي بالأسلحة والمواد الأخرى، واعتبرت هذه الخطوة نهاية فعالة لحياد الولايات المتحدة في الحرب وخطوة نحو دعم مفتوح للحلفاء.
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء الجمعة، عن تخصيص حزمة إضافية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تضم ذخيرة مدفعية ورادارات ومعدات أخرى.
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال، في وقت سابق، إن واشنطن مستعدة دائما لفرض عقوبات إضافية ضد روسيا
، مشيرا إلى أنه سيناقش الخطوات المقبلة مع الحلفاء بدول السبع هذا الأسبوع.
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.