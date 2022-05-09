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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/بوتين-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-مستمرة-وستحقق-نتائجها-1062020738.html
بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا مستمرة وستحقق نتائجها
بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا مستمرة وستحقق نتائجها
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لم تترك فرصة للمحاولة لحل الوضع بالوسائل السلمية في أوكرانيا قبل اتخاذ قرار خوض العملية العسكرية الروسية الخاصة. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T11:51+0000
2022-05-09T11:51+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
روسيا
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وجاءت تصريحات الرئيس بوتين خلال لقائه مع والد قائد كتيبة "سبارتا" في دونيتسك، فلاديمير جوغا، الذي قُتل خلال معارك خاضها ضد القوميين المتطرفين في أوكرانيا، حيث قال: "إن روسيا استنفذت كل الوسائل والفرص المتاحة لحل الأمر مع نظام كييف بشكل سلمي".وأشار بوتين إلى أن إعلان العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا جاء كرد على عدم اكتراث كييف بحل الوضع ورضوخها للغرب وسياسة واشنطن في المنطقة"، مضيفا أن "الجيش الروسي يقاتل ببسالة وعنفوان وإخلاص".وأكد بوتين أن "جميع الخطط العسكرية الموضوعة يتم القيام بها وسوف تتحقق النتيجة ولا شك في ذلك".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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روسيا

بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا مستمرة وستحقق نتائجها

11:51 GMT 09.05.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يجلس بين المحاربين القدامى خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
الرئيس فلاديمير بوتين يجلس بين المحاربين القدامى خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لم تترك فرصة للمحاولة لحل الوضع بالوسائل السلمية في أوكرانيا قبل اتخاذ قرار خوض العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وجاءت تصريحات الرئيس بوتين خلال لقائه مع والد قائد كتيبة "سبارتا" في دونيتسك، فلاديمير جوغا، الذي قُتل خلال معارك خاضها ضد القوميين المتطرفين في أوكرانيا، حيث قال: "إن روسيا استنفذت كل الوسائل والفرص المتاحة لحل الأمر مع نظام كييف بشكل سلمي".
وأشار بوتين إلى أن إعلان العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا جاء كرد على عدم اكتراث كييف بحل الوضع ورضوخها للغرب وسياسة واشنطن في المنطقة"، مضيفا أن "الجيش الروسي يقاتل ببسالة وعنفوان وإخلاص".
وأكد بوتين أن "جميع الخطط العسكرية الموضوعة يتم القيام بها وسوف تتحقق النتيجة ولا شك في ذلك".
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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