https://arabic.sputniknews.com/20220509/بوتين-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-مستمرة-وستحقق-نتائجها-1062020738.html
بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا مستمرة وستحقق نتائجها
بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا مستمرة وستحقق نتائجها
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لم تترك فرصة للمحاولة لحل الوضع بالوسائل السلمية في أوكرانيا قبل اتخاذ قرار خوض العملية العسكرية الروسية الخاصة. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T11:51+0000
2022-05-09T11:51+0000
2022-05-09T11:51+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
روسيا
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وجاءت تصريحات الرئيس بوتين خلال لقائه مع والد قائد كتيبة "سبارتا" في دونيتسك، فلاديمير جوغا، الذي قُتل خلال معارك خاضها ضد القوميين المتطرفين في أوكرانيا، حيث قال: "إن روسيا استنفذت كل الوسائل والفرص المتاحة لحل الأمر مع نظام كييف بشكل سلمي".وأشار بوتين إلى أن إعلان العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا جاء كرد على عدم اكتراث كييف بحل الوضع ورضوخها للغرب وسياسة واشنطن في المنطقة"، مضيفا أن "الجيش الروسي يقاتل ببسالة وعنفوان وإخلاص".وأكد بوتين أن "جميع الخطط العسكرية الموضوعة يتم القيام بها وسوف تتحقق النتيجة ولا شك في ذلك".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا مستمرة وستحقق نتائجها
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لم تترك فرصة للمحاولة لحل الوضع بالوسائل السلمية في أوكرانيا قبل اتخاذ قرار خوض العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وجاءت تصريحات الرئيس بوتين خلال لقائه مع والد قائد كتيبة "سبارتا" في دونيتسك، فلاديمير جوغا، الذي قُتل خلال معارك خاضها ضد القوميين المتطرفين في أوكرانيا، حيث قال: "إن روسيا استنفذت كل الوسائل والفرص المتاحة لحل الأمر مع نظام كييف بشكل سلمي".
وأشار بوتين إلى أن إعلان العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا جاء كرد على عدم اكتراث كييف بحل الوضع ورضوخها للغرب وسياسة واشنطن في المنطقة"، مضيفا أن "الجيش الروسي يقاتل ببسالة وعنفوان وإخلاص".
وأكد بوتين أن "جميع الخطط العسكرية الموضوعة يتم القيام بها وسوف تتحقق النتيجة ولا شك في ذلك".
وتواصل القوات الروسية
وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.