https://arabic.sputniknews.com/20220509/بوتين-الناتو-بدأ-بالتطوير-العسكري-في-الأراضي-المجاورة-لروسيا-1062010229.html

بوتين: الناتو بدأ بالتطوير العسكري في الأراضي المجاورة لروسيا

بوتين: الناتو بدأ بالتطوير العسكري في الأراضي المجاورة لروسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الناتو بدأ التطوير العسكري في الأراضي بالقرب من الحدود الروسية، مؤكدا أن الصدام مع النازيين الجدد أمر لا مفر منه. 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T07:52+0000

2022-05-09T07:52+0000

2022-05-09T08:10+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

عيد النصر

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وقال بوتين: "بدأ حلف شمال الأطلسي بالتطوير العسكري النشط في الأراضي المجاورة لنا. وهذا تهديد غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لنا، ومباشرة على حدودنا. إن الصدام مع النازيين الجدد، الأمر الذي راهنت عليه الولايات المتحدة وشركاؤها الصغار، سيكون لا مفر منه".وأضاف: "اليوم، تقاتل القوات في دونباس، جنبا إلى جنب مع جنود الجيش الروسي، على أرضهم، حيث وقف أبطال الحرب الوطنية العظمى، نيكولاي فاتوتين، سيدير كوفباك، ليودميلا بافليشينكو، ودافعوا حتى الموت".وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال حديثه في 24 فبراير/شباط 2022، إنه "بالرغم من كل شيء، في ديسمبر/كانون الأول 2021، حاولنا مرة أخرى الاتفاق مع الولايات المتحدة وحلفائها على مبادئ ضمان الأمن في أوروبا وعدم توسيع الناتو. كل شيء كان عبثا حيث أن موقف الولايات المتحدة لم يتغير ولا يرون أنه من الضروري التفاوض مع روسيا بشأن هذه القضية الأساسية بالنسبة لنا، ويسعون فقط وراء أهدافهم الخاصة ويتجاهلون مصالحنا".وأضاف: "بالطبع، في هذه الحالة، لدينا سؤال: ماذا نفعل بعد ذلك، ماذا نتوقع؟ نحن نعلم جيدًا من التاريخ كيف حاول الاتحاد السوفيتي في الأربعينيات وأوائل القرن العشرين بكل طريقة ممكنة منع اندلاع الحرب أو على الأقل تأخيرها، وتحقيقا لهذه الغاية حاولت قيادته حرفيًا حتى النهاية عدم استفزاز أحد، ولم يقم بتنفيذ أو تأجيل الإجراءات الأكثر وضوحًا والضرورية للاستعداد لصد هجوم لا مفر منه. وتلك الخطوات التي تم اتخاذها في النهاية كانت بالفعل متأخرة بشكل كارثي".وتابع بوتين: "نتيجة لذلك، لم تكن البلاد مستعدة لمواجهة غزو ألمانيا النازية التي هاجمت وطننا الأم في 22 يونيو/حزيران 1941 دون إعلان الحرب. تم إيقاف العدو ثم سحقه، ولكن بثمن باهظ. تبين أن محاولة استرضاء المعتدي عشية الحرب الوطنية العظمى كانت خطأ كلف شعبنا غالياً. في الأشهر الأولى من الأعمال العدائية، فقدنا مناطق شاسعة ذات أهمية استراتيجية وخسرنا الملايين من الناس. في المرة الثانية التي لن نسمح فيها بمثل هذا الخطأ، ليس لدينا الحق".

https://arabic.sputniknews.com/20220509/بوتين-تم-منع-قدامى-المحاربين-الأمريكيين-من-الحضور-إلى-العرض-في-موسكو-لكننا-فخورون-بمساهمتهم-1062009282.html

https://arabic.sputniknews.com/20220509/بوتين-دول-الناتو-كانت-تستعد-للهجوم-على-شبه-جزيرة-القرم-1062008879.html

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روسيا, عيد النصر