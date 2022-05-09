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بث مباشر... العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على النازية
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220509/بوتين-دول-الناتو-كانت-تستعد-للهجوم-على-شبه-جزيرة-القرم-1062008879.html
بوتين: دول الناتو كانت تستعد للهجوم على شبه جزيرة القرم
بوتين: دول الناتو كانت تستعد للهجوم على شبه جزيرة القرم
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن دول الناتو لم ترغب في الحوار، وكانت تستعد للهجوم على شبه جزيرة القرم. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T07:22+0000
2022-05-09T07:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال بوتين خلال خطابه في الذكرة السنوية الـ77 ليوم النصر على النازية: "تم منع قدامى المحاربين الأمريكيين من الحضور إلى العرض في موسكو، لكننا فخورون بمساهمتكم في الانتصارات. نحن نكرم الفذ من جميع الحلفاء. كل أولئك الذين هزموا النازية".وأكد الرئيس الروسي في هذه المناسبة أن روسيا دافعت دائما عن الأمن المتساوي للجميع غير القابل للتجزئة.وقال بوتين: "على الرغم من كل الاختلافات في العلاقات الدولية، دعت روسيا دائما إلى إنشاء نظام للأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة".وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال حديثه في 24 فبراير/شباط 2022، إنه "بالرغم من كل شيء، في ديسمبر/كانون الأول 2021، حاولنا مرة أخرى الاتفاق مع الولايات المتحدة وحلفائها على مبادئ ضمان الأمن في أوروبا وعدم توسيع الناتو. كل شيء كان عبثا حيث أن موقف الولايات المتحدة لم يتغير ولا يرون أنه من الضروري التفاوض مع روسيا بشأن هذه القضية الأساسية بالنسبة لنا، ويسعون فقط وراء أهدافهم الخاصة ويتجاهلون مصالحنا".وأضاف: "بالطبع، في هذه الحالة، لدينا سؤال: ماذا نفعل بعد ذلك، ماذا نتوقع؟ نحن نعلم جيدًا من التاريخ كيف حاول الاتحاد السوفيتي في الأربعينيات وأوائل القرن العشرين بكل طريقة ممكنة منع اندلاع الحرب أو على الأقل تأخيرها، وتحقيقا لهذه الغاية حاولت قيادته حرفيًا حتى النهاية عدم استفزاز أحد، ولم يقم بتنفيذ أو تأجيل الإجراءات الأكثر وضوحًا والضرورية للاستعداد لصد هجوم لا مفر منه. وتلك الخطوات التي تم اتخاذها في النهاية كانت بالفعل متأخرة بشكل كارثي".وتابع بوتين: "نتيجة لذلك، لم تكن البلاد مستعدة لمواجهة غزو ألمانيا النازية التي هاجمت وطننا الأم في 22 يونيو/حزيران 1941 دون إعلان الحرب. تم إيقاف العدو ثم سحقه، ولكن بثمن باهظ. تبين أن محاولة استرضاء المعتدي عشية الحرب الوطنية العظمى كانت خطأ كلف شعبنا غالياً. في الأشهر الأولى من الأعمال العدائية، فقدنا مناطق شاسعة ذات أهمية استراتيجية وخسرنا الملايين من الناس. في المرة الثانية التي لن نسمح فيها بمثل هذا الخطأ، ليس لدينا الحق".
https://arabic.sputniknews.com/20220509/بوتين-تم-منع-قدامى-المحاربين-الأمريكيين-من-الحضور-إلى-العرض-في-موسكو-لكننا-فخورون-بمساهمتهم-1062009282.html
https://arabic.sputniknews.com/20220509/العرض-العسكري-بمناسبة-الذكرى-الـ77-لعيد-النصر-على-النازية-بث-مباشر-1062007469.html
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روسيا

بوتين: دول الناتو كانت تستعد للهجوم على شبه جزيرة القرم

07:22 GMT 09.05.2022 (تم التحديث: 07:46 GMT 09.05.2022)
© Sputnik . Alexander Druzhynin / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يضع أكاليل الزهور على ضريح الجندي المجهول في حديقة ألكسندر ويلقي يهنئ الشعب الروسي بعيد النصر، موسكو 9 مايو 2020
الرئيس فلاديمير بوتين يضع أكاليل الزهور على ضريح الجندي المجهول في حديقة ألكسندر ويلقي يهنئ الشعب الروسي بعيد النصر، موسكو 9 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© Sputnik . Alexander Druzhynin
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن دول الناتو لم ترغب في الحوار، وكانت تستعد للهجوم على شبه جزيرة القرم.
وقال بوتين خلال خطابه في الذكرة السنوية الـ77 ليوم النصر على النازية: "تم منع قدامى المحاربين الأمريكيين من الحضور إلى العرض في موسكو، لكننا فخورون بمساهمتكم في الانتصارات. نحن نكرم الفذ من جميع الحلفاء. كل أولئك الذين هزموا النازية".
وأكد الرئيس الروسي في هذه المناسبة أن روسيا دافعت دائما عن الأمن المتساوي للجميع غير القابل للتجزئة.
وقال بوتين: "على الرغم من كل الاختلافات في العلاقات الدولية، دعت روسيا دائما إلى إنشاء نظام للأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة".
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال حديثه في 24 فبراير/شباط 2022، إنه "بالرغم من كل شيء، في ديسمبر/كانون الأول 2021، حاولنا مرة أخرى الاتفاق مع الولايات المتحدة وحلفائها على مبادئ ضمان الأمن في أوروبا وعدم توسيع الناتو. كل شيء كان عبثا حيث أن موقف الولايات المتحدة لم يتغير ولا يرون أنه من الضروري التفاوض مع روسيا بشأن هذه القضية الأساسية بالنسبة لنا، ويسعون فقط وراء أهدافهم الخاصة ويتجاهلون مصالحنا".
الرئيس فلاديمير بوتين خلال إلقاء الخطاب بمناسبة مرور الذكرى الـ74 لعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بوتين: تم منع قدامى المحاربين الأمريكيين من الحضور إلى العرض في موسكو.. لكننا فخورون بمساهمتهم
07:29 GMT
وأضاف: "بالطبع، في هذه الحالة، لدينا سؤال: ماذا نفعل بعد ذلك، ماذا نتوقع؟ نحن نعلم جيدًا من التاريخ كيف حاول الاتحاد السوفيتي في الأربعينيات وأوائل القرن العشرين بكل طريقة ممكنة منع اندلاع الحرب أو على الأقل تأخيرها، وتحقيقا لهذه الغاية حاولت قيادته حرفيًا حتى النهاية عدم استفزاز أحد، ولم يقم بتنفيذ أو تأجيل الإجراءات الأكثر وضوحًا والضرورية للاستعداد لصد هجوم لا مفر منه. وتلك الخطوات التي تم اتخاذها في النهاية كانت بالفعل متأخرة بشكل كارثي".
وتابع بوتين: "نتيجة لذلك، لم تكن البلاد مستعدة لمواجهة غزو ألمانيا النازية التي هاجمت وطننا الأم في 22 يونيو/حزيران 1941 دون إعلان الحرب. تم إيقاف العدو ثم سحقه، ولكن بثمن باهظ. تبين أن محاولة استرضاء المعتدي عشية الحرب الوطنية العظمى كانت خطأ كلف شعبنا غالياً. في الأشهر الأولى من الأعمال العدائية، فقدنا مناطق شاسعة ذات أهمية استراتيجية وخسرنا الملايين من الناس. في المرة الثانية التي لن نسمح فيها بمثل هذا الخطأ، ليس لدينا الحق".
LIVE: العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
بث مباشر... العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على النازية
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على النازية06:39 GMT
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