https://arabic.sputniknews.com/20220509/بوتين-روسيا-على-عكس-الغرب-لن-تتخلى-عن-حب-الوطن-والقيم-التقليدية--1062011941.html

بوتين: روسيا على عكس الغرب لن تتخلى عن حب الوطن والقيم التقليدية

بوتين: روسيا على عكس الغرب لن تتخلى عن حب الوطن والقيم التقليدية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن روسيا على عكس دول الغرب، لن تتخلى أبدًا عن حب الوطن والإيمان بالقيم التقليدية. 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T08:27+0000

2022-05-09T08:27+0000

2022-05-09T08:27+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

عيد النصر

روسيا

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وقال بوتين خلال خطابه في الذكرة السنوية الـ77 ليوم النصر على النازية: "لن نتخلى أبدًا عن حب الوطن، والإيمان والقيم التقليدية، وعادات أسلافنا، واحترام جميع الشعوب والثقافات. وفي الغرب، على ما يبدو، قرروا إلغاء هذه القيم التي يبلغ عمرها آلاف السنين".وأضاف: "هذا التدهور الأخلاقي أصبح الأساس للتزييف الساخر لتاريخ الحرب العالمية الثانية، والتحريض على الخوف من روسيا، والإشادة بالخونة، والاستهزاء بذكرى ضحاياهم، ومحو شجاعة أولئك الذين انتصروا وعانوا".وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال حديثه في 24 فبراير/شباط 2022، إنه "بالرغم من كل شيء، في ديسمبر/كانون الأول 2021، حاولنا مرة أخرى الاتفاق مع الولايات المتحدة وحلفائها على مبادئ ضمان الأمن في أوروبا وعدم توسيع الناتو. كل شيء كان عبثا حيث أن موقف الولايات المتحدة لم يتغير ولا يرون أنه من الضروري التفاوض مع روسيا بشأن هذه القضية الأساسية بالنسبة لنا، ويسعون فقط وراء أهدافهم الخاصة ويتجاهلون مصالحنا".وأضاف: "بالطبع، في هذه الحالة، لدينا سؤال: ماذا نفعل بعد ذلك، ماذا نتوقع؟ نحن نعلم جيدًا من التاريخ كيف حاول الاتحاد السوفيتي في الأربعينيات وأوائل القرن العشرين بكل طريقة ممكنة منع اندلاع الحرب أو على الأقل تأخيرها، وتحقيقا لهذه الغاية حاولت قيادته حرفيًا حتى النهاية عدم استفزاز أحد، ولم يقم بتنفيذ أو تأجيل الإجراءات الأكثر وضوحًا والضرورية للاستعداد لصد هجوم لا مفر منه. وتلك الخطوات التي تم اتخاذها في النهاية كانت بالفعل متأخرة بشكل كارثي".وتابع بوتين: "نتيجة لذلك، لم تكن البلاد مستعدة لمواجهة غزو ألمانيا النازية التي هاجمت وطننا الأم في 22 يونيو/حزيران 1941 دون إعلان الحرب. تم إيقاف العدو ثم سحقه، ولكن بثمن باهظ. تبين أن محاولة استرضاء المعتدي عشية الحرب الوطنية العظمى كانت خطأ كلف شعبنا غالياً. في الأشهر الأولى من الأعمال العدائية، فقدنا مناطق شاسعة ذات أهمية استراتيجية وخسرنا الملايين من الناس. في المرة الثانية التي لن نسمح فيها بمثل هذا الخطأ، ليس لدينا الحق".

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عيد النصر, روسيا