https://arabic.sputniknews.com/20220509/بوتين-يصدر-تعليمات-بتشكيل-مجموعة-عمل-لتطوير-آليات-تنظم-العملات-الأجنبية-والمدفوعات-الدولية-1062028398.html
بوتين يصدر تعليمات بتشكيل مجموعة عمل لتطوير آليات تنظم العملات الأجنبية والمدفوعات الدولية
بوتين يصدر تعليمات بتشكيل مجموعة عمل لتطوير آليات تنظم العملات الأجنبية والمدفوعات الدولية
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، تعليمات لإنشاء مجموعة عمل تهدف إلى تطوير آليات جديدة لتنظيم عمليات صرف العملات الأجنبية والعمليات المالية... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T14:03+0000
2022-05-09T14:03+0000
2022-05-09T14:03+0000
روسيا
اقتصاد
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وبحسب الوثيقة المنشورة على موقع الإنترنت الرسمي للمعلومات القانونية، فقد وجّه الرئيس الروسي بـ "تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الإدارات لتطوير آليات جديدة في مجال تنظيم العملات والمدفوعات الدولية".وتأتي توجيهات الرئيس الروسي، على خلفية العقوبات التي فرضتها حلف "الناتو" والاتحاد الأوروبي، ضد روسيا، حيث كانت النتائج مخالفة للتوقعات في الأيام الأخيرة، خصوصا بعد انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الروبل بشكل كبير قبل أيام.وبحسب الخبراء، فإن محاولات إيجاد بديل للغاز والنفط القادم من روسيا باتجاه أوروبا غير مجدية، وأنها تدفع نحو تأثيرات كارثية على الاقتصاد العالمي والأوروبي بشكل خاص.تشير البيانات والتوقعات الرسمية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سيتراجع إلى 3.7% عام 2022، وإلى نحو 2.3% عام 2023 بعد أن بلغ 5.7% عام 2021، وهو أعلى مستوى له منذ نصف قرن.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/صحيفة-غربية-ناقلات-النفط-الروسي-تلتف-على-العقوبات-الأوروبية--1062024348.html
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روسيا, اقتصاد
بوتين يصدر تعليمات بتشكيل مجموعة عمل لتطوير آليات تنظم العملات الأجنبية والمدفوعات الدولية
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، تعليمات لإنشاء مجموعة عمل تهدف إلى تطوير آليات جديدة لتنظيم عمليات صرف العملات الأجنبية والعمليات المالية الدولية.
وبحسب الوثيقة المنشورة على موقع الإنترنت الرسمي للمعلومات القانونية، فقد وجّه الرئيس الروسي بـ "تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الإدارات لتطوير آليات جديدة في مجال تنظيم العملات والمدفوعات الدولية".
وبينت الوثيقة أن مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين، سيرأس مجموعة العمل المشكلة بين الإدارات الروسية.
وتأتي توجيهات الرئيس الروسي، على خلفية العقوبات التي فرضتها حلف "الناتو" والاتحاد الأوروبي، ضد روسيا، حيث كانت النتائج مخالفة للتوقعات في الأيام الأخيرة، خصوصا بعد انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الروبل بشكل كبير قبل أيام.
بالإضافة إلى ذلك، حذر خبراء من تداعيات سلبية أكثر حدة على الاقتصاد العالمي، وخاصة في أوروبا إثر عزم دول القارة العجوز فرض عقوبات على مواد الطاقة الروسية.
وبحسب الخبراء، فإن محاولات إيجاد بديل للغاز والنفط القادم من روسيا باتجاه أوروبا غير مجدية، وأنها تدفع نحو تأثيرات كارثية على الاقتصاد العالمي والأوروبي بشكل خاص.
تشير البيانات والتوقعات الرسمية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي
سيتراجع إلى 3.7% عام 2022، وإلى نحو 2.3% عام 2023 بعد أن بلغ 5.7% عام 2021، وهو أعلى مستوى له منذ نصف قرن.