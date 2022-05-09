عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220509/بوتين-يصدر-تعليمات-بتشكيل-مجموعة-عمل-لتطوير-آليات-تنظم-العملات-الأجنبية-والمدفوعات-الدولية-1062028398.html
بوتين يصدر تعليمات بتشكيل مجموعة عمل لتطوير آليات تنظم العملات الأجنبية والمدفوعات الدولية
بوتين يصدر تعليمات بتشكيل مجموعة عمل لتطوير آليات تنظم العملات الأجنبية والمدفوعات الدولية
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، تعليمات لإنشاء مجموعة عمل تهدف إلى تطوير آليات جديدة لتنظيم عمليات صرف العملات الأجنبية والعمليات المالية... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T14:03+0000
2022-05-09T14:03+0000
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062012670_0:72:2107:1257_1920x0_80_0_0_7f8e684c9e57461bb0f908ab75e730dd.jpg
وبحسب الوثيقة المنشورة على موقع الإنترنت الرسمي للمعلومات القانونية، فقد وجّه الرئيس الروسي بـ "تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الإدارات لتطوير آليات جديدة في مجال تنظيم العملات والمدفوعات الدولية".وتأتي توجيهات الرئيس الروسي، على خلفية العقوبات التي فرضتها حلف "الناتو" والاتحاد الأوروبي، ضد روسيا، حيث كانت النتائج مخالفة للتوقعات في الأيام الأخيرة، خصوصا بعد انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الروبل بشكل كبير قبل أيام.وبحسب الخبراء، فإن محاولات إيجاد بديل للغاز والنفط القادم من روسيا باتجاه أوروبا غير مجدية، وأنها تدفع نحو تأثيرات كارثية على الاقتصاد العالمي والأوروبي بشكل خاص.تشير البيانات والتوقعات الرسمية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سيتراجع إلى 3.7% عام 2022، وإلى نحو 2.3% عام 2023 بعد أن بلغ 5.7% عام 2021، وهو أعلى مستوى له منذ نصف قرن.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/صحيفة-غربية-ناقلات-النفط-الروسي-تلتف-على-العقوبات-الأوروبية--1062024348.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062012670_167:0:1938:1328_1920x0_80_0_0_ffca9b9c0d8b8645ff2c05b8677d6656.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, اقتصاد

بوتين يصدر تعليمات بتشكيل مجموعة عمل لتطوير آليات تنظم العملات الأجنبية والمدفوعات الدولية

14:03 GMT 09.05.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
الرئيس فلاديمير بوتين خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، تعليمات لإنشاء مجموعة عمل تهدف إلى تطوير آليات جديدة لتنظيم عمليات صرف العملات الأجنبية والعمليات المالية الدولية.
وبحسب الوثيقة المنشورة على موقع الإنترنت الرسمي للمعلومات القانونية، فقد وجّه الرئيس الروسي بـ "تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الإدارات لتطوير آليات جديدة في مجال تنظيم العملات والمدفوعات الدولية".

وبينت الوثيقة أن مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين، سيرأس مجموعة العمل المشكلة بين الإدارات الروسية.

وتأتي توجيهات الرئيس الروسي، على خلفية العقوبات التي فرضتها حلف "الناتو" والاتحاد الأوروبي، ضد روسيا، حيث كانت النتائج مخالفة للتوقعات في الأيام الأخيرة، خصوصا بعد انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الروبل بشكل كبير قبل أيام.
صورة أرشيفية - احتجاز ناقلة نفط نيما (Neyma) في مضيق كيرتش، روسيا، أوكرانيا، عام 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
صحيفة غربية: ناقلات النفط الروسي "تلتف" على العقوبات الأوروبية
13:01 GMT

بالإضافة إلى ذلك، حذر خبراء من تداعيات سلبية أكثر حدة على الاقتصاد العالمي، وخاصة في أوروبا إثر عزم دول القارة العجوز فرض عقوبات على مواد الطاقة الروسية.

وبحسب الخبراء، فإن محاولات إيجاد بديل للغاز والنفط القادم من روسيا باتجاه أوروبا غير مجدية، وأنها تدفع نحو تأثيرات كارثية على الاقتصاد العالمي والأوروبي بشكل خاص.
تشير البيانات والتوقعات الرسمية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سيتراجع إلى 3.7% عام 2022، وإلى نحو 2.3% عام 2023 بعد أن بلغ 5.7% عام 2021، وهو أعلى مستوى له منذ نصف قرن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала