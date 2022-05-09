https://arabic.sputniknews.com/20220509/بوتين-يضع-إكليلا-من-الزهور-على-ضريح-الجندي-المجهول-1062012526.html
بوتين يضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول
بوتين يضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول
قام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالتوجه إلى حديقة ألكسندر الملاصقة لقصر الكرملين، لوضع إكليل من الزهور على ضريح الجندي المجهول. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T08:47+0000
2022-05-09T08:47+0000
2022-05-09T09:21+0000
روسيا
عيد النصر
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وعزفت الفرقة الموسيقية التابعة للكرملين بعد دقيقة صمت على أرواح الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم خلال الحرب الوطنية العظمى.ووضع بوتين إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول تكريما لذكرى ضحايا الحرب الوطنية العظمى.كما وضع الورود الحمراء على النصب التذكارية لجميع المدن الأساسية التي خاضت الحرب من أجل الحرية ضد النازية ومنها أوديسا وسيفاستوبول وموسكو ولينين غراد وغيرها.وتحتفل روسيا في هذا اليوم بعيد "النصر"، وهو النصر الذي أحرزته روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة حينما دحرت قواتها فلول القوات الألمانية التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفيتية في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران 1941. وتمكنت روسيا والجمهوريات السوفيتية الأخرى من صد العدوان وطرد الغزاة من أراضيها. وليس هذا فقط، بل استمر الجيش الأحمر، جيش روسيا السوفيتية، في مطاردة قوات ألمانيا النازية حتى سقوط عاصمة "الرايخ الثالث"، برلين، في يدها وهو ما تم في التاسع من مايو/أيار من عام 1945.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, عيد النصر
بوتين يضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول
08:47 GMT 09.05.2022 (تم التحديث: 09:21 GMT 09.05.2022) تابعنا عبر
قام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالتوجه إلى حديقة ألكسندر الملاصقة لقصر الكرملين، لوضع إكليل من الزهور على ضريح الجندي المجهول.
وعزفت الفرقة الموسيقية التابعة للكرملين بعد دقيقة صمت على أرواح الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم خلال الحرب الوطنية العظمى.
ووضع بوتين إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول تكريما لذكرى ضحايا الحرب الوطنية العظمى.
كما وضع الورود الحمراء على النصب التذكارية لجميع المدن الأساسية التي خاضت الحرب من أجل الحرية ضد النازية ومنها أوديسا وسيفاستوبول وموسكو ولينين غراد وغيرها.
وتحتفل روسيا في هذا اليوم بعيد "النصر"، وهو النصر الذي أحرزته روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة حينما دحرت قواتها فلول القوات الألمانية التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفيتية في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران 1941.
وتمكنت روسيا والجمهوريات السوفيتية الأخرى من صد العدوان وطرد الغزاة من أراضيها. وليس هذا فقط، بل استمر الجيش الأحمر، جيش روسيا السوفيتية، في مطاردة قوات ألمانيا النازية حتى سقوط عاصمة "الرايخ الثالث"، برلين، في يدها وهو ما تم في التاسع من مايو/أيار من عام 1945.