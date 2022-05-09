https://arabic.sputniknews.com/20220509/بوتين-ينضم-إلى-مسيرة-الفوج-الخالد-في-موسكو-حاملا-صورة-والده-فيديو-1062023156.html
بوتين ينضم إلى مسيرة "الفوج الخالد" في موسكو حاملا صورة والده... فيديو
بوتين ينضم إلى مسيرة "الفوج الخالد" في موسكو حاملا صورة والده... فيديو
انضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مسيرة "الفوج الخالد" في الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T12:30+0000
2022-05-09T12:30+0000
2022-05-09T12:30+0000
روسيا
عيد النصر
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وأكد مراسل "سبوتنيك" أن الرئيس الروسي شارك في الحدث، بعد أن توقف عن ذلك خلال العامين الماضيين على خلفية انتشار فيروس كورونا.وأكد مراسل "سبوتنيك" أن بوتين شارك في "الفوج الخالد"، حاملا صورة والده الذي شارك في الحرب الوطنية العظمى."الفوج الخالد" هو عمل وطني يقام في روسيا وعدد من البلدان لإحياء ذكرى الأبطال المشاركين في الحرب الوطنية العظمى.انطلق الفوج لأول مرة في 9 مايو/أيار 2012 في تومسك بمبادرة من الصحفيين المحليين، وفي عام 2013 انتقل إلى باقي المدن.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/بوتين-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-مستمرة-وستحقق-نتائجها-1062020738.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, عيد النصر
بوتين ينضم إلى مسيرة "الفوج الخالد" في موسكو حاملا صورة والده... فيديو
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انضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مسيرة "الفوج الخالد" في الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو.
وأكد مراسل "سبوتنيك" أن الرئيس الروسي شارك في الحدث، بعد أن توقف عن ذلك خلال العامين الماضيين على خلفية انتشار فيروس كورونا.
وأكد مراسل "سبوتنيك" أن بوتين شارك في "الفوج الخالد"، حاملا صورة والده الذي شارك في الحرب الوطنية العظمى.
"الفوج الخالد" هو عمل وطني يقام في روسيا وعدد من البلدان لإحياء ذكرى الأبطال المشاركين في الحرب الوطنية العظمى.
انطلق الفوج لأول مرة في 9 مايو/أيار 2012 في تومسك بمبادرة من الصحفيين المحليين، وفي عام 2013 انتقل إلى باقي المدن.