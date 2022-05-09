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https://arabic.sputniknews.com/20220509/بوتين-ينضم-إلى-مسيرة-الفوج-الخالد-في-موسكو-حاملا-صورة-والده-فيديو-1062023156.html
بوتين ينضم إلى مسيرة "الفوج الخالد" في موسكو حاملا صورة والده... فيديو
بوتين ينضم إلى مسيرة "الفوج الخالد" في موسكو حاملا صورة والده... فيديو
انضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مسيرة "الفوج الخالد" في الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T12:30+0000
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روسيا
عيد النصر
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وأكد مراسل "سبوتنيك" أن الرئيس الروسي شارك في الحدث، بعد أن توقف عن ذلك خلال العامين الماضيين على خلفية انتشار فيروس كورونا.وأكد مراسل "سبوتنيك" أن بوتين شارك في "الفوج الخالد"، حاملا صورة والده الذي شارك في الحرب الوطنية العظمى."الفوج الخالد" هو عمل وطني يقام في روسيا وعدد من البلدان لإحياء ذكرى الأبطال المشاركين في الحرب الوطنية العظمى.انطلق الفوج لأول مرة في 9 مايو/أيار 2012 في تومسك بمبادرة من الصحفيين المحليين، وفي عام 2013 انتقل إلى باقي المدن.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/بوتين-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-مستمرة-وستحقق-نتائجها-1062020738.html
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روسيا, عيد النصر

بوتين ينضم إلى مسيرة "الفوج الخالد" في موسكو حاملا صورة والده... فيديو

12:30 GMT 09.05.2022
© Sputnik . Eugene Odinokov / الذهاب إلى بنك الصورمشاركون في مسيرة "الفوج الخالد" في موسكو، 9 مايو 2019
مشاركون في مسيرة الفوج الخالد في موسكو، 9 مايو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© Sputnik . Eugene Odinokov
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انضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مسيرة "الفوج الخالد" في الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو.
وأكد مراسل "سبوتنيك" أن الرئيس الروسي شارك في الحدث، بعد أن توقف عن ذلك خلال العامين الماضيين على خلفية انتشار فيروس كورونا.
وأكد مراسل "سبوتنيك" أن بوتين شارك في "الفوج الخالد"، حاملا صورة والده الذي شارك في الحرب الوطنية العظمى.
"الفوج الخالد" هو عمل وطني يقام في روسيا وعدد من البلدان لإحياء ذكرى الأبطال المشاركين في الحرب الوطنية العظمى.
انطلق الفوج لأول مرة في 9 مايو/أيار 2012 في تومسك بمبادرة من الصحفيين المحليين، وفي عام 2013 انتقل إلى باقي المدن.
الرئيس فلاديمير بوتين يجلس بين المحاربين القدامى خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
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بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا مستمرة وستحقق نتائجها
11:51 GMT
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