https://arabic.sputniknews.com/20220509/بوليانسكي-تشير-الوثائق-التي-عثر-عليها-إلى-وجود-خطط-لضرب-روسيا-من-أوكرانيا-1062043094.html
بوليانسكي: تشير الوثائق التي عثر عليها إلى وجود خطط لضرب روسيا من أوكرانيا
بوليانسكي: تشير الوثائق التي عثر عليها إلى وجود خطط لضرب روسيا من أوكرانيا
قال النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن الوثائق التي عثر عليها الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تشير إلى وجود... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T20:17+0000
2022-05-09T20:17+0000
2022-05-09T20:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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قال بوليانسكي في لقاء أجراه على شبكة "سكاي نيوز": "أستطيع أن أقول إنه من الواضح الآن أننا نواجه الآن حربا بالوكالة. إن الناتو يخوض حربًا بالوكالة مع روسيا، وليس العكس. هذا هو الواقع الذي نواجهه".وأضاف الدبلوماسي الروسي، مؤكدًا أن "وثائق الجنرالات الأوكرانيين التي حصلنا عليها تشير الى ذلك".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/الدفاع-الروسية-تعلن-إحباط-محاولات-أوكرانية-لاحتلال-جزيرة-زميني-1062038141.html
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روسيا
بوليانسكي: تشير الوثائق التي عثر عليها إلى وجود خطط لضرب روسيا من أوكرانيا
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قال النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن الوثائق التي عثر عليها الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تشير إلى وجود خطط محددة لضرب روسيا الاتحادية من أراضي أوكرانيا.
قال بوليانسكي في لقاء أجراه على شبكة "سكاي نيوز": "أستطيع أن أقول إنه من الواضح الآن أننا نواجه الآن حربا بالوكالة. إن الناتو يخوض حربًا بالوكالة مع روسيا، وليس العكس. هذا هو الواقع الذي نواجهه".
الوثائق التي وجدناها والأدلة التي تلقيناها في بداية عمليتنا العسكرية الخاصة، تشير بوضوح إلى وجود خطط محددة لضرب روسيا من أراضي أوكرانيا، وكانت هناك أيضا خطط محددة لضرب دونباس.
ديمتري بوليانسكي
النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة
وأضاف الدبلوماسي الروسي، مؤكدًا أن "وثائق الجنرالات الأوكرانيين التي حصلنا عليها تشير الى ذلك".
ونوّه بوليانسكي إلى أن روسيا، ومن خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تكون قد وجهت "نوعا من الضربة الوقائية".
وتواصل القوات الروسية
وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.