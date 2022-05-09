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بيل غيتس يحذر من مستقبل اقتصادي يثير قلقه بشدة
بيل غيتس يحذر من مستقبل اقتصادي يثير قلقه بشدة
توقع مؤسس شركة "مايكروسوفت"، الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، أن أسعار الفائدة قد ترتفع بما يكفي للتسبب في تباطؤ اقتصادي عالمي، ناجم عن تداعيات جائحة "كورونا"،... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T15:38+0000
2022-05-09T15:38+0000
فيروس كورونا
مجتمع
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وقال، أمس الأحد، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "أخشى أن يكون لدى الدببة في هذا الأمر حجة قوية جدا تقلقني كثيرا"، ويقصد المستثمرين المتشائمين بحالة الاقتصاد والأسواق، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وأشار رجل الأعمال إلى أن "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتأتي في أعقاب وباء "كورونا"، حيث كانت مستويات الدين الحكومي مرتفعة للغاية بالفعل، وكانت هناك بالفعل بعض مشاكل في سلسلة التوريد".وأضاف بيل غيتس أن "العديد من البلدان، بما في ذلك أمريكا وبريطانيا والهند، بدأت في رفع أسعار الفائدة في محاولة لكبح التضخم، ما سيؤدي ذلك في النهاية إلى تباطؤ اقتصادي".وتبلغ ثروة غيتس 123 مليار دولار، ما يجعله رابع أغنى شخص في العالم في مؤشر وكالة "بلومبرغ" للمليارديرات، "سيؤدي ذلك في النهاية إلى تباطؤ اقتصادي".وفي الشهر الماضي، خفّض صندوق النقد الدولي، توقعاته للنمو العالمي بأكبر قدر منذ الأشهر الأولى لوباء "كورونا"، وتوقع تضخما أسرع بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، وتجدد إغلاق الصين بسبب ارتفاع حالات الإصابة بـ(كوفيد-19).
https://arabic.sputniknews.com/20220509/بيل-غيتس-يكشف-عن-خطته-لوقف-الجائحة-المقبلة-تكلف-مليار-دولار-سنويا-1062016533.html
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فيروس كورونا, مجتمع

بيل غيتس يحذر من مستقبل اقتصادي يثير قلقه بشدة

15:38 GMT 09.05.2022
© AP Photo / Nati Harnikبيل غيتس
بيل غيتس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
بيل غيتس
© AP Photo / Nati Harnik
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توقع مؤسس شركة "مايكروسوفت"، الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، أن أسعار الفائدة قد ترتفع بما يكفي للتسبب في تباطؤ اقتصادي عالمي، ناجم عن تداعيات جائحة "كورونا"، والعملية العسكرية ‏الروسية في أوكرانيا.‏
وقال، أمس الأحد، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "أخشى أن يكون لدى الدببة في هذا الأمر حجة قوية جدا تقلقني كثيرا"، ويقصد المستثمرين المتشائمين بحالة الاقتصاد والأسواق، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.
وأشار رجل الأعمال إلى أن "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتأتي في أعقاب وباء "كورونا"، حيث كانت مستويات الدين الحكومي مرتفعة للغاية بالفعل، وكانت هناك بالفعل بعض مشاكل في سلسلة التوريد".
وأضاف بيل غيتس أن "العديد من البلدان، بما في ذلك أمريكا وبريطانيا والهند، بدأت في رفع أسعار الفائدة في محاولة لكبح التضخم، ما سيؤدي ذلك في النهاية إلى تباطؤ اقتصادي".
الملياردير الأمريكي، بيل غيتس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
بيل غيتس يكشف عن خطته لوقف الجائحة المقبلة... تكلف مليار دولار سنويا
09:58 GMT
وتبلغ ثروة غيتس 123 مليار دولار، ما يجعله رابع أغنى شخص في العالم في مؤشر وكالة "بلومبرغ" للمليارديرات، "سيؤدي ذلك في النهاية إلى تباطؤ اقتصادي".
وفي الشهر الماضي، خفّض صندوق النقد الدولي، توقعاته للنمو العالمي بأكبر قدر منذ الأشهر الأولى لوباء "كورونا"، وتوقع تضخما أسرع بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، وتجدد إغلاق الصين بسبب ارتفاع حالات الإصابة بـ(كوفيد-19).
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