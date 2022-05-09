https://arabic.sputniknews.com/20220509/بيل-غيتس-يحذر-من-مستقبل-اقتصادي-يثير-قلقه-بشدة-1062033965.html

بيل غيتس يحذر من مستقبل اقتصادي يثير قلقه بشدة

بيل غيتس يحذر من مستقبل اقتصادي يثير قلقه بشدة

توقع مؤسس شركة "مايكروسوفت"، الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، أن أسعار الفائدة قد ترتفع بما يكفي للتسبب في تباطؤ اقتصادي عالمي، ناجم عن تداعيات جائحة "كورونا"،... 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T15:38+0000

2022-05-09T15:38+0000

2022-05-09T15:38+0000

فيروس كورونا

مجتمع

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وقال، أمس الأحد، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "أخشى أن يكون لدى الدببة في هذا الأمر حجة قوية جدا تقلقني كثيرا"، ويقصد المستثمرين المتشائمين بحالة الاقتصاد والأسواق، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وأشار رجل الأعمال إلى أن "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتأتي في أعقاب وباء "كورونا"، حيث كانت مستويات الدين الحكومي مرتفعة للغاية بالفعل، وكانت هناك بالفعل بعض مشاكل في سلسلة التوريد".وأضاف بيل غيتس أن "العديد من البلدان، بما في ذلك أمريكا وبريطانيا والهند، بدأت في رفع أسعار الفائدة في محاولة لكبح التضخم، ما سيؤدي ذلك في النهاية إلى تباطؤ اقتصادي".وتبلغ ثروة غيتس 123 مليار دولار، ما يجعله رابع أغنى شخص في العالم في مؤشر وكالة "بلومبرغ" للمليارديرات، "سيؤدي ذلك في النهاية إلى تباطؤ اقتصادي".وفي الشهر الماضي، خفّض صندوق النقد الدولي، توقعاته للنمو العالمي بأكبر قدر منذ الأشهر الأولى لوباء "كورونا"، وتوقع تضخما أسرع بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، وتجدد إغلاق الصين بسبب ارتفاع حالات الإصابة بـ(كوفيد-19).

https://arabic.sputniknews.com/20220509/بيل-غيتس-يكشف-عن-خطته-لوقف-الجائحة-المقبلة-تكلف-مليار-دولار-سنويا-1062016533.html

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فيروس كورونا, مجتمع