https://arabic.sputniknews.com/20220509/تبون-يكشف-سبب-استحداث-ولايات-جزائرية-جديدة-1062016992.html
تبون يكشف سبب استحداث ولايات جزائرية جديدة
تبون يكشف سبب استحداث ولايات جزائرية جديدة
كشف رئيس الجزائر، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، سبب استحداث الولايات الجديدة، قائلا إنها تهدف إلى تخفيف العبء على المواطن، وتقريب الإدارة منه. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T10:09+0000
2022-05-09T10:09+0000
2022-05-09T10:09+0000
العالم العربي
الجزائر
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ونقلت صحيفة "النهار" عن تبون قوله إنه تقرر مواصلة عملية إعادة توجيه الموارد البشرية لفائدة الولايات الجديدة، إلى جانب استحداث أرضية تتيح تحديد المناصب تماشيا مع الكثافة السكانية.وشدد تبون على ضرورة إعطاء الأولوية في مناصب الشغل المستحدثة في الولايات الجديدة، عن طريق مراعاة عامل مسقط الرأس للموظفين المنقولين من الولايات الأم، وكذلك فتح باب التوظيف عند الحاجة عن طريق المسابقة.وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد قرر مساء أمس الأحد، استحداث 10 ولايات جديدة، لتضاف إلى الولايات الـ48 للبلاد.وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأنه "طبقا للقانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، قرر الرئيس عبد المجيد تبون، ترقية العشر مقاطعات الإدارية للجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات".وأوضح البيان أن القرار يشمل ولايات تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، أولاد جلال، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، المغير، والمنيعة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر
تبون يكشف سبب استحداث ولايات جزائرية جديدة
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كشف رئيس الجزائر، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، سبب استحداث الولايات الجديدة، قائلا إنها تهدف إلى تخفيف العبء على المواطن، وتقريب الإدارة منه.
ونقلت صحيفة "النهار"
عن تبون قوله إنه تقرر مواصلة عملية إعادة توجيه الموارد البشرية لفائدة الولايات الجديدة، إلى جانب استحداث أرضية تتيح تحديد المناصب تماشيا مع الكثافة السكانية.
وشدد تبون على ضرورة إعطاء الأولوية في مناصب الشغل المستحدثة في الولايات الجديدة، عن طريق مراعاة عامل مسقط الرأس للموظفين المنقولين من الولايات الأم، وكذلك فتح باب التوظيف عند الحاجة عن طريق المسابقة.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد قرر مساء أمس الأحد، استحداث 10 ولايات جديدة، لتضاف إلى الولايات الـ48 للبلاد.
وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأنه "طبقا للقانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، قرر الرئيس عبد المجيد تبون، ترقية العشر مقاطعات الإدارية للجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات".
وأوضح البيان أن القرار يشمل ولايات تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، أولاد جلال، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، المغير، والمنيعة.