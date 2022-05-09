https://arabic.sputniknews.com/20220509/تراجع-أسعار-الذهب-مع-أعلى-صعود-للدولار-الأمريكي-منذ-20-عاما-1062017969.html

تراجع أسعار الذهب مع أعلى صعود للدولار الأمريكي منذ 20 عاما

تراجع أسعار الذهب مع أعلى صعود للدولار الأمريكي منذ 20 عاما

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع صعود الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في عقدين من الزمان، مما يجعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية لحاملي... 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T10:39+0000

2022-05-09T10:39+0000

2022-05-09T10:39+0000

أسعار الذهب اليوم

سعر الدولار اليوم

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وانخفض سعر الذهب الفوري 14.89 دولارا للأوقية بنسبة 0.7% عند 1870.70 دولارا للأوقية، اعتبارا من الساعة 0817 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.8% إلى 1867.90 دولارا، بحسب "رويترز".في المقابل، ارتفع الدولار مع بحث المستثمرين عن الأمان والعائد بسبب المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018، مما أدى إلى تراجع أسعار الذهب منخفض العائد.بينما يُنظر إلى الذهب على أنه مخزن آمن للقيمة في أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، فإنه شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات الأمريكية قصيرة الأجل، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.أسعار الذهب تأثرت سلبا بارتفاع الدولار مع زيادة رفع أسعار الفائدة الأمريكية بواقع 50 نقطة أساس، وفي ظل تزايد التوقعات بشأن رفع الفائدة حوالي 6 مرات أخرى خلال العام الحالي.ويصبح الذهب مع ارتفاع الدولار أقل جاذبية نظرا لارتفاع كلفة اقتنائه على حاملي العملات الأخرى.في سياق متصل، تراجعت الفضة الفورية 0.6 في المئة إلى 22.21 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 1.2 في المئة إلى 951.34 دولارا، بينما ارتفع البلاديوم 2.4 في المئة إلى 2095.53 دولارا.يشار إلى أن مؤشر الدولار قد ارتفع مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.31 في المئة عند 104.01 نقطة، وذلك عند أعلى مستوى منذ عام 2003.

https://arabic.sputniknews.com/20220504/البنك-المركزي-الأمريكي-يعلن-عن-أكبر-رفع-لسعر-الفائدة-منذ-عام-2000-1061854277.html

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أسعار الذهب اليوم, سعر الدولار اليوم