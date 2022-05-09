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https://arabic.sputniknews.com/20220509/تراجع-الصادرات-الصينية-بسبب-إغلاق-المدن-الصناعية-لمواجهة-كورونا-1062010570.html
تراجع الصادرات الصينية بسبب إغلاق المدن الصناعية لمواجهة كورونا
تراجع الصادرات الصينية بسبب إغلاق المدن الصناعية لمواجهة كورونا
تراجع نمو الصادرات الصينية في أبريل/ نيسان في ظل ضعف الطلب العالمي، وهو ما زاد من الضغوط التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد إغلاق شنغهاي ومدن صناعية... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T07:56+0000
2022-05-09T07:56+0000
الصين
تجارة
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أظهرت بيانات الجمارك، اليوم الاثنين، أن الصادرات تزايدت بنسبة 3.7% على مدار العام الماضي لتبلغ 273 مليار دولار، في تراجع حاد عن معدل النمو في مارس/آذار والذي بلغ 15.7%، بحسب "أسوشيتد برس".يعكس الطلب الصيني الضعيف أن الواردات ارتفعت بنسبة 0.7% لتصل إلى 222.5 مليار دولار، بما يتماشى مع نمو الشهر السابق الذي يقل عن 1%.يتعرض الطلب على الصادرات الصينية لضغوط جراء ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والأسواق الرئيسية الأخرى وعدم يقين المستهلكين بشأن التوقعات الاقتصادية وفرص العمل.تخشى الشركات والمستثمرون من أن استراتيجية الحزب الشيوعي الحاكم "صفر كوفيد" التي أغلقت مؤقتًا معظم الشركات في شنغهاي والمراكز الصناعية الأخرى ستؤدي إلى تعطيل التجارة العالمية والنشاط في السيارات والإلكترونيات وغيرها من الصناعات.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/الجمارك-الصينية-ارتفاع-التجارة-بين-روسيا-والصين-خلال-أول-4-شهور-من-عام-2022-1062006643.html
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الصين, تجارة

تراجع الصادرات الصينية بسبب إغلاق المدن الصناعية لمواجهة كورونا

07:56 GMT 09.05.2022
© REUTERS / Tingshu Wangشنغهاي الصين كورونا
شنغهاي الصين كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© REUTERS / Tingshu Wang
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تراجع نمو الصادرات الصينية في أبريل/ نيسان في ظل ضعف الطلب العالمي، وهو ما زاد من الضغوط التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد إغلاق شنغهاي ومدن صناعية أخرى لمواجهة انتشار كورونا.
أظهرت بيانات الجمارك، اليوم الاثنين، أن الصادرات تزايدت بنسبة 3.7% على مدار العام الماضي لتبلغ 273 مليار دولار، في تراجع حاد عن معدل النمو في مارس/آذار والذي بلغ 15.7%، بحسب "أسوشيتد برس".
علم روسيا و الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
الجمارك الصينية: ارتفاع التجارة بين روسيا والصين خلال أول 4 شهور من عام 2022
05:16 GMT
يعكس الطلب الصيني الضعيف أن الواردات ارتفعت بنسبة 0.7% لتصل إلى 222.5 مليار دولار، بما يتماشى مع نمو الشهر السابق الذي يقل عن 1%.
يتعرض الطلب على الصادرات الصينية لضغوط جراء ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والأسواق الرئيسية الأخرى وعدم يقين المستهلكين بشأن التوقعات الاقتصادية وفرص العمل.
تخشى الشركات والمستثمرون من أن استراتيجية الحزب الشيوعي الحاكم "صفر كوفيد" التي أغلقت مؤقتًا معظم الشركات في شنغهاي والمراكز الصناعية الأخرى ستؤدي إلى تعطيل التجارة العالمية والنشاط في السيارات والإلكترونيات وغيرها من الصناعات.
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