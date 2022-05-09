https://arabic.sputniknews.com/20220509/تراجع-الصادرات-الصينية-بسبب-إغلاق-المدن-الصناعية-لمواجهة-كورونا-1062010570.html

تراجع الصادرات الصينية بسبب إغلاق المدن الصناعية لمواجهة كورونا

تراجع الصادرات الصينية بسبب إغلاق المدن الصناعية لمواجهة كورونا

تراجع نمو الصادرات الصينية في أبريل/ نيسان في ظل ضعف الطلب العالمي، وهو ما زاد من الضغوط التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد إغلاق شنغهاي ومدن صناعية... 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T07:56+0000

2022-05-09T07:56+0000

2022-05-09T07:56+0000

الصين

تجارة

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أظهرت بيانات الجمارك، اليوم الاثنين، أن الصادرات تزايدت بنسبة 3.7% على مدار العام الماضي لتبلغ 273 مليار دولار، في تراجع حاد عن معدل النمو في مارس/آذار والذي بلغ 15.7%، بحسب "أسوشيتد برس".يعكس الطلب الصيني الضعيف أن الواردات ارتفعت بنسبة 0.7% لتصل إلى 222.5 مليار دولار، بما يتماشى مع نمو الشهر السابق الذي يقل عن 1%.يتعرض الطلب على الصادرات الصينية لضغوط جراء ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والأسواق الرئيسية الأخرى وعدم يقين المستهلكين بشأن التوقعات الاقتصادية وفرص العمل.تخشى الشركات والمستثمرون من أن استراتيجية الحزب الشيوعي الحاكم "صفر كوفيد" التي أغلقت مؤقتًا معظم الشركات في شنغهاي والمراكز الصناعية الأخرى ستؤدي إلى تعطيل التجارة العالمية والنشاط في السيارات والإلكترونيات وغيرها من الصناعات.

https://arabic.sputniknews.com/20220509/الجمارك-الصينية-ارتفاع-التجارة-بين-روسيا-والصين-خلال-أول-4-شهور-من-عام-2022-1062006643.html

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الصين, تجارة