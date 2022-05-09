https://arabic.sputniknews.com/20220509/تقرير-إسرائيل-أبلغت-حلفاءها-أنها-ستغتال-شخصيات-بارزة-في-حماس-بالخارج-1062008991.html

تقرير: إسرائيل أبلغت حلفاءها أنها ستغتال شخصيات بارزة في حماس بالخارج

تقرير: إسرائيل أبلغت حلفاءها أنها ستغتال شخصيات بارزة في حماس بالخارج

أبلغت إسرائيل حلفاءها أنها تستعد لاغتيال قادة حركة حماس الفلسطينية في الخارج انتقاما للهجمات القاتلة على مدنيين إسرائيليين في الشهرين الماضيين، وفق ما أورده... 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T07:26+0000

2022-05-09T07:26+0000

2022-05-09T07:26+0000

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جاء ذلك على ما نقلت صحيفة "تايمز" عن مصادر لم تسمها.وبحسب المصادر، فإن إسرائيل أبلغت حلفاءها بعزمها إرسال فرق اغتيالات لتصفية قادة حماس في الخارج حال لم تتوقف الهجمات المسلحة.وقالت الصحيفة نقلا عن المصادر : "يعتقد أنه تم تحذير حماس من الضربات الوشيكة من قبل أجهزة المخابرات في الشرق الأوسط وأوروبا".وأضافت المصادر أن "كبار أعضاء حركة حماس في لبنان وقطر هم في مرمى التهديدات الإسرائيلية بالاغتيال".وخلال الأيام الأخيرة الماضية، تصاعدت الدعوات في إسرائيل، لاسيما داخل أوساط اليمين باغتيال رئيس حركة حماس بقطاع غزة يحيي السنوار، بدعوى تحريضه للفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل الإسرائيلي على تنفيذ هجمات.إلا أن محللين عسكريين شككوا في جدوى مثل هذه الخطوة، وقالوا إنها قد تزيد من الهجمات ضد إسرائيل، كما أنها غالبا ما ستتطلب عملية عسكرية برية داخل القطاع، الأمر الذي قد يسفر عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي.وقتل ما لا يقل عن 19 إسرائيليا في هجمات عشوائية شنها فلسطينيون منذ منتصف مارس/ آذار. والخميس الماضي، قُتل 3 إسرائيليين وأصيب 4 آخرين في هجوم نفذه فلسطينيان من الضفة الغربية بالأسلحة البيضاء في مدينة إلعاد ذات الأغلبية الأرثوذكسية المتشددة، وتم اعتقال المنفذين أمس الأحد، بينما كانا يختبئان في غابة قريبة.وانتهت أمس عملية مطاردة باعتقال فلسطينيين كانا مختبئين في غابة.

https://arabic.sputniknews.com/20220507/صحيفة-الجيش-الإسرائيلي-ينصح-المستوى-السياسي-بعدم-اغتيال-السنوار-1061969503.html

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أخبار قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس