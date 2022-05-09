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توجيهات جديدة من الملك سلمان بشأن "سجناء الحق العام"
توجيهات جديدة من الملك سلمان بشأن "سجناء الحق العام"
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز توجيهات جديدة بشأن مجموعة من السجناء من المقرر أن يتم العفو عنهم. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T21:53+0000
2022-05-09T21:54+0000
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وبدأت المديرية العامة للسجون السعودية تنفيذ إجراءات العفو عن "سجناء الحق العام" من الرجال والنساء المحكوم عليهم، حسبما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية.ولفتت الصحيفة إلى أن يجري اتخاذ الإجراءات الخاصة بالعفو عنهم تنفيذا لتوجيهات الملك سلمان، حتى يعودوا إلى أسرهم في أقرب وقت ممكن.ووجه وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بسرعة إنفاذ الأمر الملكي الخاص بإنهاء إجراءات المستفيدين منه من نزلاء السجون.وأشار إلى أن العفو عن "سجناء الحق العام" يمثل لفتة إنسانية من الملك سلمان، مشيرا إلى أنها ستترك أثرا في نفوس المستفيدين من هذا العفو.
https://arabic.sputniknews.com/20201227/صحيفة-منح-السجناء-والموقوفين-بالسعودية-حق-استئناف-الأحكام--1047640222.html
https://arabic.sputniknews.com/20190220/ولي-العهد-سجناء-هود-السعودية-1039205937.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

توجيهات جديدة من الملك سلمان بشأن "سجناء الحق العام"

21:53 GMT 09.05.2022 (تم التحديث: 21:54 GMT 09.05.2022)
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز توجيهات جديدة بشأن مجموعة من السجناء من المقرر أن يتم العفو عنهم.
وبدأت المديرية العامة للسجون السعودية تنفيذ إجراءات العفو عن "سجناء الحق العام" من الرجال والنساء المحكوم عليهم، حسبما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية.
الشرطة السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2020
صحيفة: السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن السجناء
27 ديسمبر 2020, 17:04 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أن يجري اتخاذ الإجراءات الخاصة بالعفو عنهم تنفيذا لتوجيهات الملك سلمان، حتى يعودوا إلى أسرهم في أقرب وقت ممكن.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2019
ولي العهد يصدر أوامر بشأن سجناء هنود في السعودية
20 فبراير 2019, 19:42 GMT
ووجه وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بسرعة إنفاذ الأمر الملكي الخاص بإنهاء إجراءات المستفيدين منه من نزلاء السجون.
وأشار إلى أن العفو عن "سجناء الحق العام" يمثل لفتة إنسانية من الملك سلمان، مشيرا إلى أنها ستترك أثرا في نفوس المستفيدين من هذا العفو.
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