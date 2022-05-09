https://arabic.sputniknews.com/20220509/خامنئي-يدعو-إلى-تقبيل-أيدي-العمال-ويكشف-سبب-ذلك-1062016010.html
خامنئي يدعو إلى تقبيل أيدي العمال ويكشف سبب ذلك
خامنئي يدعو إلى تقبيل أيدي العمال ويكشف سبب ذلك
أشاد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي صباح اليوم الاثنين، بجهود العمال، داعيا إلى تقبيل أيديهم. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T09:51+0000
2022-05-09T09:51+0000
2022-05-09T09:51+0000
إيران
عيد العمال
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وخلال لقائه بحشد من العمال قال مرشد الثورة الإيرانية إن "لقاءنا السنوي مع العمال یؤشر إلى تقديرنا لجهود العمال، وللعمل نفسه".ونقلت وكالة "إيرنا" عن مكتب حفظ ونشر أعمال خامنئي، أن مرشد الثورة الإيرانية استقبل اليوم، في حسينية الخميني في طهران جمعا من العمال من جميع أنحاء البلاد.وقال خامنئي خلال الاجتماع: "نرید أن نشكر العمال الأعزاء وأن نقبل أيديهم اتباعا لسنة النبي الأكرم (صلى الله عليه وسلم)".وأضاف: "كما نريد أن تكون قيمة العمل معروفة في المجتمع. لأن العمل له قيمة في الدين الإسلامي".
https://arabic.sputniknews.com/20220413/خامنئي-يوجه-نصيحة-إلى-قادة-السعودية-أنتم-على-يقين-بذلك-1061158836.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, عيد العمال
خامنئي يدعو إلى تقبيل أيدي العمال ويكشف سبب ذلك
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أشاد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي صباح اليوم الاثنين، بجهود العمال، داعيا إلى تقبيل أيديهم.
وخلال لقائه بحشد من العمال قال مرشد الثورة الإيرانية إن "لقاءنا السنوي مع العمال یؤشر إلى تقديرنا لجهود العمال، وللعمل نفسه".
ونقلت وكالة "إيرنا"
عن مكتب حفظ ونشر أعمال خامنئي، أن مرشد الثورة الإيرانية استقبل اليوم، في حسينية الخميني في طهران جمعا من العمال من جميع أنحاء البلاد.
وقال خامنئي خلال الاجتماع: "نرید أن نشكر العمال الأعزاء وأن نقبل أيديهم اتباعا لسنة النبي الأكرم (صلى الله عليه وسلم)".
وأضاف: "كما نريد أن تكون قيمة العمل معروفة في المجتمع. لأن العمل له قيمة في الدين الإسلامي".