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خطة عراقية لصيانة الطائرات والمطارات محليا
خطة عراقية لصيانة الطائرات والمطارات محليا
أعلنت قيادة القوة الجوية في العراق، اليوم الاثنين، عن وضع خطة لصيانة الطائرات والمطارات محليا. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T12:18+0000
2022-05-09T12:18+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها قائد القوة الجوية الفريق الطيار شهاب جاهد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال جاهد: "هناك منتسبين فنيين من الضباط والمراتب يمتلكون قدرة عالية من المهنية لصيانة الطائرات".وبين قائد القوة الجوية أن إمكانيات الصيانة تتضمن تبديل محركات وفحص الهيكل العام.وأشار إلى أن خطة العام الحالي للقوة الجوية تتضمن تغطية مفاصل الصيانة والتجهيز لجميع الطائرات.وأوضح أن القوة الجوية وصلت إلى مراحل منتهية تجاه انتقال المسؤولية والعمل على الطائرة من صيانة إلى إدارة المطارات، مشيرا إلى أنها ستكون بإدارة عراقية 100 في المئة.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/محتجون-يغلقون-شركة-النفط-ومديرية-التربية-في-ذي-قار-جنوبي-العراق-1062019281.html
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أخبار العراق اليوم

خطة عراقية لصيانة الطائرات والمطارات محليا

12:18 GMT 09.05.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Foreign Affairsطائرة خاصة إماراتية، تصل ظهر اليوم، إلى مطار بغداد الدولي، محملة 10 أطنان، ونص من المساعدات الطبية، العراق
طائرة خاصة إماراتية، تصل ظهر اليوم، إلى مطار بغداد الدولي، محملة 10 أطنان، ونص من المساعدات الطبية، العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Foreign Affairs
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أعلنت قيادة القوة الجوية في العراق، اليوم الاثنين، عن وضع خطة لصيانة الطائرات والمطارات محليا.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها قائد القوة الجوية الفريق الطيار شهاب جاهد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
احتجاجات في ذي قار، جنوب العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
محتجون يغلقون شركة النفط ومديرية التربية في ذي قار جنوبي العراق
11:11 GMT
وقال جاهد: "هناك منتسبين فنيين من الضباط والمراتب يمتلكون قدرة عالية من المهنية لصيانة الطائرات".
وبين قائد القوة الجوية أن إمكانيات الصيانة تتضمن تبديل محركات وفحص الهيكل العام.
وأشار إلى أن خطة العام الحالي للقوة الجوية تتضمن تغطية مفاصل الصيانة والتجهيز لجميع الطائرات.
وأوضح أن القوة الجوية وصلت إلى مراحل منتهية تجاه انتقال المسؤولية والعمل على الطائرة من صيانة إلى إدارة المطارات، مشيرا إلى أنها ستكون بإدارة عراقية 100 في المئة.
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