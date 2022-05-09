https://arabic.sputniknews.com/20220509/خطة-عراقية-لصيانة-الطائرات-والمطارات-محليا-1062022257.html
خطة عراقية لصيانة الطائرات والمطارات محليا
خطة عراقية لصيانة الطائرات والمطارات محليا
أعلنت قيادة القوة الجوية في العراق، اليوم الاثنين، عن وضع خطة لصيانة الطائرات والمطارات محليا. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T12:18+0000
2022-05-09T12:18+0000
2022-05-09T12:18+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها قائد القوة الجوية الفريق الطيار شهاب جاهد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال جاهد: "هناك منتسبين فنيين من الضباط والمراتب يمتلكون قدرة عالية من المهنية لصيانة الطائرات".وبين قائد القوة الجوية أن إمكانيات الصيانة تتضمن تبديل محركات وفحص الهيكل العام.وأشار إلى أن خطة العام الحالي للقوة الجوية تتضمن تغطية مفاصل الصيانة والتجهيز لجميع الطائرات.وأوضح أن القوة الجوية وصلت إلى مراحل منتهية تجاه انتقال المسؤولية والعمل على الطائرة من صيانة إلى إدارة المطارات، مشيرا إلى أنها ستكون بإدارة عراقية 100 في المئة.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/محتجون-يغلقون-شركة-النفط-ومديرية-التربية-في-ذي-قار-جنوبي-العراق-1062019281.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار العراق اليوم
خطة عراقية لصيانة الطائرات والمطارات محليا
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أعلنت قيادة القوة الجوية في العراق، اليوم الاثنين، عن وضع خطة لصيانة الطائرات والمطارات محليا.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها قائد القوة الجوية الفريق الطيار شهاب جاهد، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال جاهد: "هناك منتسبين فنيين من الضباط والمراتب يمتلكون قدرة عالية من المهنية لصيانة الطائرات".
وبين قائد القوة الجوية أن إمكانيات الصيانة تتضمن تبديل محركات وفحص الهيكل العام.
وأشار إلى أن خطة العام الحالي للقوة الجوية تتضمن تغطية مفاصل الصيانة والتجهيز لجميع الطائرات.
وأوضح أن القوة الجوية وصلت إلى مراحل منتهية تجاه انتقال المسؤولية والعمل على الطائرة من صيانة إلى إدارة المطارات، مشيرا إلى أنها ستكون بإدارة عراقية 100 في المئة.