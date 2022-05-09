https://arabic.sputniknews.com/20220509/رئيس-الأركان-اليمني-الميليشيات-الحوثية-تستغل-الهدنة-للإعداد-لشن-هجوم-واسع-1062026249.html
رئيس الأركان اليمني: الميليشيات الحوثية تستغل الهدنة للإعداد لشن هجوم واسع
رئيس الأركان اليمني: الميليشيات الحوثية تستغل الهدنة للإعداد لشن هجوم واسع
قال رئيس هيئة الأركان اليمنية، الفريق ركن صغير حمود بن عزيز، إن جماعة "أنصار الله" قد تستغل الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة للإعداد لهجوم واسع. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T13:30+0000
2022-05-09T13:30+0000
2022-05-09T13:30+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
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وقال بن عزيز في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" إن "الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة من منظور الميليشيات ليست أكثر من فرصة تمكنهم من إعادة ترتيب صفوفهم وتحشيد كافة قدراتهم البشرية والمادية والتسليحية؛ استعداداً لهجوم واسع ومباغت تحت ذريعة سيختلقونها في اللحظة المناسبة لهم".وكان بن عزيز أكد في تصريحات قبل أيام "جاهزية القوات المسلحة لخوض ما سماها المعركة الفاصلة لتحقيق النصر، في حال عدم التزام أنصار الله بالهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة".وفي الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة الحوثيين وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/أنصار-الله-تحذر-التحالف-العربي-من-إفشال-الهدنة-في-اليمن-1061982268.html
https://arabic.sputniknews.com/20220427/الحكومة-اليمنية-وأنصار-الله-تواصلان-تبادل-الاتهامات-بخرق-الهدنة-الأممية-1061687399.html
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العالم العربي, الحرب على اليمن
رئيس الأركان اليمني: الميليشيات الحوثية تستغل الهدنة للإعداد لشن هجوم واسع
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قال رئيس هيئة الأركان اليمنية، الفريق ركن صغير حمود بن عزيز، إن جماعة "أنصار الله" قد تستغل الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة للإعداد لهجوم واسع.
وقال بن عزيز في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"
إن "الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة من منظور الميليشيات ليست أكثر من فرصة تمكنهم من إعادة ترتيب صفوفهم وتحشيد كافة قدراتهم البشرية والمادية والتسليحية؛ استعداداً لهجوم واسع ومباغت تحت ذريعة سيختلقونها في اللحظة المناسبة لهم".
وأضاف: "جماعة الحوثي الانقلابية أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما أن تترك السلاح وتتحاور مع اليمنيين كمكوّن سياسي، أو أن يحسم الجيش المعركة عسكريا".
وكان بن عزيز أكد في تصريحات قبل أيام "جاهزية القوات المسلحة لخوض ما سماها
المعركة الفاصلة لتحقيق النصر، في حال عدم التزام أنصار الله بالهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة".
وفي الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.
كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة الحوثيين وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.