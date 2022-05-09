https://arabic.sputniknews.com/20220509/رئيس-كوريا-الجنوبية-يدعو-في-آخر-يوم-له-بمنصبه-لاستئناف-الحوار-مع-بيونغ-يانغ-1062020259.html

رئيس كوريا الجنوبية يدعو في آخر يوم له بمنصبه لاستئناف الحوار مع ‏بيونغ يانغ

رئيس كوريا الجنوبية يدعو في آخر يوم له بمنصبه لاستئناف الحوار مع ‏بيونغ يانغ

دعا رئيس كوريا الجنوبية المنتهية ولايته، مون جاي إن، اليوم الاثنين، لاستئناف الحوار بين الكوريتين، ‏وذلك خلال خطاب وداع في آخر يوم له في منصبه، وسط تصاعد... 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T11:32+0000

2022-05-09T11:32+0000

2022-05-09T11:32+0000

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وشدد مون في الخطاب الذي استمر 10 دقائق أن "السلام شرط للبقاء والازدهار"، وأضاف: "آمل بصدق أن تستمر جهود نزع السلاح النووي وإضفاء الطابع المؤسسي على السلام مع استئناف الحوار بين الجنوب والشمال"، وفقا وكالة الأنباء الكورية (يونهاب).وبإلقاء نظرة على السنوات الخمس التي قضاها كرئيس، وصف مون جاي إن دوره في تحويل أزمة عام 2017، عندما أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية، وأطلقت صواريخ باليستية عابرة للقارات، هو "حوار ودبلوماسية".وأشار إلى أنه حوّل "أزمة الحرب في شبه الجزيرة الكورية" في عام 2017 إلى "مرحلة من الحوار"، وقد رفعت الآمال في السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية.ووضع مون جاي إن، الذي التقى بزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، 3 مرات في عام 2018، على رأس أولوياته التعامل مع كوريا الشمالية، وتوسط في عقد اجتماعات قمة بين كيم والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.لكن منذ انتهاء القمة الثانية بين كيم وترامب دون الوصول لاتفاق، تجنّبت كوريا الشمالية المحادثات بشأن برنامجها للأسلحة النووية.وحتى الآن، أجرت كوريا الشمالية 15 جولة من تجارب الأسلحة، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.واستمرت المخاوف من أن كوريا الشمالية يمكن أن تستمر في القيام بمزيد من الاستفزازات، مثل إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات آخر، أو حتى تجربة نووية.وفيما يتعلق بالحكومة الجديدة لرئيس كوريا الجنوبية القادم، يون سوك يول، قال مون جاي إن في خطاب وداعه إنه يأمل في أن تواصل حكومة يون "التاريخ الناجح لجمهورية كوريا من خلال وراثة وتطوير الإنجازات المتراكمة للحكومات السابقة".وفيما يتعلق بالانقسام السياسي والانقسامات الوطنية التي ظهرت في الانتخابات الرئاسية في شهر مارس/ آذار الماضي، دعا مون إلى الوحدة لمواجهة التحديات التي تواجه كوريا الجنوبية.وخلال خطابه، سرد مون جاي إن بعض الإنجازات التي حققتها حكومته، بما في ذلك تدابير مكافحة الوباء التي وضعت فيروس "كورونا" المستجد تحت السيطرة، والتعافي الاقتصادي من الوباء، ومبادرة بشأن حياد الكربون.

https://arabic.sputniknews.com/20220422/زعيم-كوريا-الشمالية-ونظيره-الجنوبي-المنتهية-ولايته-مون-جاي-إن-يتبادلان-رسائل-ودية-1061500850.html

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