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بث مباشر... العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على النازية
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/رئيس-لوغانسك-لأول-مرة-منذ-8-سنوات-يمكننا-الاحتفال-بيوم-النصر-دون-خوف-1062008022.html
رئيس لوغانسك: لأول مرة منذ 8 سنوات يمكننا الاحتفال بيوم النصر دون خوف
رئيس لوغانسك: لأول مرة منذ 8 سنوات يمكننا الاحتفال بيوم النصر دون خوف
قال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، اليوم الاثنين، في خطاب احتفالي، إنه بفضل تحرير مناطق شاسعة من الجمهورية، تمكن آلاف المواطنين لأول مرة منذ 8... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T06:59+0000
2022-05-09T06:59+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف: "لسوء الحظ، رفعت الفاشية رأسها مرة أخرى. اليوم، يحاول القوميون الأوكرانيون المتطرفون كسر إيماننا، مثل الغزاة الألمان، وإرادتنا، وحبنا للوطن الأم، واحترام التاريخ، ذاكرة أسلافنا أظهرت السنوات الماضية بوضوح أنهم لن ينجحوا أبدا. ظهرت أمثلة على البطولة الحقيقية والشجاعة والثبات والتفاني في حب الوطن، كما هو الحال خلال الحرب الوطنية العظمى، اتحد الناس من مختلف الأعمار والمهن والجنسيات لتوجيه ضربة للنازية-الأوكرانية الآن".ووفقا له، فإن القوات الشعبية التابعة للجمهورية والقوات المسلحة الروسية تحرر المدن والمقاطعات، وقال: "لم يعد الآلاف من المواطنين خائفين من التحدث باللغة الروسية الأصلية، وارتداء شريط القديس جورج، وهو رمز للبسالة العسكرية والمجد، والأهم من ذلك، لأول مرة منذ ثماني سنوات، دون خوف من الاضطهاد والقمع، نحتفل بيوم النصر".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/العرض-العسكري-بمناسبة-الذكرى-الـ77-لعيد-النصر-على-النازية-بث-مباشر-1062007469.html
https://arabic.sputniknews.com/20220509/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1062006786.html
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رئيس لوغانسك: لأول مرة منذ 8 سنوات يمكننا الاحتفال بيوم النصر دون خوف

06:59 GMT 09.05.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصوررئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باستشنيك
رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باستشنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© Sputnik . Stringer
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قال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، اليوم الاثنين، في خطاب احتفالي، إنه بفضل تحرير مناطق شاسعة من الجمهورية، تمكن آلاف المواطنين لأول مرة منذ 8 سنوات، دون خوف من الاضطهاد والقمع، الاحتفال بيوم النصر دون خوف.
وأضاف: "لسوء الحظ، رفعت الفاشية رأسها مرة أخرى. اليوم، يحاول القوميون الأوكرانيون المتطرفون كسر إيماننا، مثل الغزاة الألمان، وإرادتنا، وحبنا للوطن الأم، واحترام التاريخ، ذاكرة أسلافنا أظهرت السنوات الماضية بوضوح أنهم لن ينجحوا أبدا. ظهرت أمثلة على البطولة الحقيقية والشجاعة والثبات والتفاني في حب الوطن، كما هو الحال خلال الحرب الوطنية العظمى، اتحد الناس من مختلف الأعمار والمهن والجنسيات لتوجيه ضربة للنازية-الأوكرانية الآن".
ووفقا له، فإن القوات الشعبية التابعة للجمهورية والقوات المسلحة الروسية تحرر المدن والمقاطعات، وقال: "لم يعد الآلاف من المواطنين خائفين من التحدث باللغة الروسية الأصلية، وارتداء شريط القديس جورج، وهو رمز للبسالة العسكرية والمجد، والأهم من ذلك، لأول مرة منذ ثماني سنوات، دون خوف من الاضطهاد والقمع، نحتفل بيوم النصر".
LIVE: العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
بث مباشر... العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على النازية
06:39 GMT
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
مروحيات هجومية من طراز كا -52 تابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
06:08 GMT
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