https://arabic.sputniknews.com/20220509/رئيس-لوغانسك-لأول-مرة-منذ-8-سنوات-يمكننا-الاحتفال-بيوم-النصر-دون-خوف-1062008022.html

رئيس لوغانسك: لأول مرة منذ 8 سنوات يمكننا الاحتفال بيوم النصر دون خوف

رئيس لوغانسك: لأول مرة منذ 8 سنوات يمكننا الاحتفال بيوم النصر دون خوف

قال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، اليوم الاثنين، في خطاب احتفالي، إنه بفضل تحرير مناطق شاسعة من الجمهورية، تمكن آلاف المواطنين لأول مرة منذ 8... 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T06:59+0000

2022-05-09T06:59+0000

2022-05-09T06:59+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وأضاف: "لسوء الحظ، رفعت الفاشية رأسها مرة أخرى. اليوم، يحاول القوميون الأوكرانيون المتطرفون كسر إيماننا، مثل الغزاة الألمان، وإرادتنا، وحبنا للوطن الأم، واحترام التاريخ، ذاكرة أسلافنا أظهرت السنوات الماضية بوضوح أنهم لن ينجحوا أبدا. ظهرت أمثلة على البطولة الحقيقية والشجاعة والثبات والتفاني في حب الوطن، كما هو الحال خلال الحرب الوطنية العظمى، اتحد الناس من مختلف الأعمار والمهن والجنسيات لتوجيه ضربة للنازية-الأوكرانية الآن".ووفقا له، فإن القوات الشعبية التابعة للجمهورية والقوات المسلحة الروسية تحرر المدن والمقاطعات، وقال: "لم يعد الآلاف من المواطنين خائفين من التحدث باللغة الروسية الأصلية، وارتداء شريط القديس جورج، وهو رمز للبسالة العسكرية والمجد، والأهم من ذلك، لأول مرة منذ ثماني سنوات، دون خوف من الاضطهاد والقمع، نحتفل بيوم النصر".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220509/العرض-العسكري-بمناسبة-الذكرى-الـ77-لعيد-النصر-على-النازية-بث-مباشر-1062007469.html

https://arabic.sputniknews.com/20220509/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1062006786.html

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روسيا