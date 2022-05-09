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https://arabic.sputniknews.com/20220509/رد-فعل-طريف-لطفل-عند-رؤية-والدته-خلال-حفل-زفافها-فيديو-1062017430.html
رد فعل طريف لطفل عند رؤية والدته خلال حفل زفافها... فيديو
رد فعل طريف لطفل عند رؤية والدته خلال حفل زفافها... فيديو
تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رد فعل عفوي طريف لطفل عندما ظهرت أمه خلال حفل زفافها. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
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2022-05-09T10:24+0000
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وقالت قناة "Inside Edition" على "يوتيوب" إن الطفل لبيرسون البالغ من العمر عامين حضر حفل زفاف والديه وكان هو حامل الخاتم خلال مراسم الحفل.لكن الصغير حامل الخاتم خرج عن المألوف خلال تلك المراسم عندما ظهرت أمه بالفستان الأبيض أمام المدعوين، حيث لوح لها بعفوية قائلا: "مرحبا أمي"، ثم ركض باتجاهها، لترحب به الأم العروس وتسمح له بالسير بينها وبين زوجها.
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رد فعل طريف لطفل عند رؤية والدته خلال حفل زفافها... فيديو

10:24 GMT 09.05.2022
© Photo / Pixabay/ vetonethemiالزواج، الحب، الأزواج، زواج، الزوجان، زوجان، علاقة، زفاف
الزواج، الحب، الأزواج، زواج، الزوجان، زوجان، علاقة، زفاف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© Photo / Pixabay/ vetonethemi
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تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رد فعل عفوي طريف لطفل عندما ظهرت أمه خلال حفل زفافها.
وقالت قناة "Inside Edition" على "يوتيوب" إن الطفل لبيرسون البالغ من العمر عامين حضر حفل زفاف والديه وكان هو حامل الخاتم خلال مراسم الحفل.
لكن الصغير حامل الخاتم خرج عن المألوف خلال تلك المراسم عندما ظهرت أمه بالفستان الأبيض أمام المدعوين، حيث لوح لها بعفوية قائلا: "مرحبا أمي"، ثم ركض باتجاهها، لترحب به الأم العروس وتسمح له بالسير بينها وبين زوجها.
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