https://arabic.sputniknews.com/20220509/رد-فعل-طريف-لطفل-عند-رؤية-والدته-خلال-حفل-زفافها-فيديو-1062017430.html
رد فعل طريف لطفل عند رؤية والدته خلال حفل زفافها... فيديو
رد فعل طريف لطفل عند رؤية والدته خلال حفل زفافها... فيديو
تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رد فعل عفوي طريف لطفل عندما ظهرت أمه خلال حفل زفافها. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T10:24+0000
2022-05-09T10:24+0000
2022-05-09T10:24+0000
نادي الفيديو
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وقالت قناة "Inside Edition" على "يوتيوب" إن الطفل لبيرسون البالغ من العمر عامين حضر حفل زفاف والديه وكان هو حامل الخاتم خلال مراسم الحفل.لكن الصغير حامل الخاتم خرج عن المألوف خلال تلك المراسم عندما ظهرت أمه بالفستان الأبيض أمام المدعوين، حيث لوح لها بعفوية قائلا: "مرحبا أمي"، ثم ركض باتجاهها، لترحب به الأم العروس وتسمح له بالسير بينها وبين زوجها.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
رد فعل طريف لطفل عند رؤية والدته خلال حفل زفافها... فيديو
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تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رد فعل عفوي طريف لطفل عندما ظهرت أمه خلال حفل زفافها.
وقالت قناة "Inside Edition" على "يوتيوب" إن الطفل لبيرسون البالغ من العمر عامين حضر حفل زفاف والديه وكان هو حامل الخاتم خلال مراسم الحفل.
لكن الصغير حامل الخاتم خرج عن المألوف خلال تلك المراسم عندما ظهرت أمه بالفستان الأبيض أمام المدعوين، حيث لوح لها بعفوية قائلا: "مرحبا أمي"، ثم ركض باتجاهها، لترحب به الأم العروس وتسمح له بالسير بينها وبين زوجها.