https://arabic.sputniknews.com/20220509/رونالدو-يحدد-شرطا-رئيسيا-للموافقة-على-البقاء-مع-مانشستر-يونايتد-الموسم-المقبل-1062038702.html

رونالدو يحدد شرطا رئيسيا للموافقة على البقاء مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل

رونالدو يحدد شرطا رئيسيا للموافقة على البقاء مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل

حدد البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد شرطاً رئيسياً للموافقة على البقاء مع الفريق الإنجليزي خلال الموسم المقبل. 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T17:10+0000

2022-05-09T17:10+0000

2022-05-09T17:10+0000

مانشستر يونايتد

أخبار الدوري الإنجليزي

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وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية، بأن "كريستيانو رونالدو أبلغ زملائه في الفريق أنه يريد الاستمرار مع الفريق، لكنه لن يفعل ذلك إلا إن كان إيريك تين هاج مدرب الفريق الجديد متمسكا به، ويدرجه خططه للموسم المقبل".وأضافت أن "رونالدو يريد أن يضمن مشاركته بشكل منتظم تحت قيادة المدرب الهولندي، لأنه ما زال يطمح لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية، ولذلك لن يتردد بمغادرة النادي إن شعر أن تين هاج لا يرحب ببقائه مع الفريق".وكانت صحيفة ميرور كشفت عن اجتماع خاص جمع مؤخرا أليكس فيرغسون، أسطورة ومدرب مانشستر يونايتد الأسبق، بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، للحديث عن مستقبله في قلعة "أولد ترافورد".وقالت إن "فيرغسون نصح رونالدو، خلال المناقشات الشخصية، بضرورة البقاء لموسم آخر في مشروع النادي الجديد مع تين هاغ للحفاظ على إرثه في مانشستر يونايتد وعدم المغادرة بعد موسم غير ناجح للفريق".وعاد رونالدو في الميركاتو الصيفي الماضي إلى صفوف مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس، في عقد لمدة عامين ينتهي في يونيو/ حزيران 2023، لكن مانشستر يونايتد لن يشارك في الموسم المقبل ببطولة دوري أبطال أوروبا، وبالتالي، وفي حال استمرار رونالدو مع الفريق لن يشارك للمرة الأولى في المسابقة القارية منذ موسم 2003/2004.وارتبط اللاعب بالرحيل عن الفريق بعد المستويات المحبطة لمانشستر هذا الموسم وخروجه من كل البطولات، وسط أنباء حول رغبة ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في الحصول على خدماته.

https://arabic.sputniknews.com/20220508/صحيفة-بريطانية-تكشف-نصيحة-فيرغسون-إلى-رونالدو-بعد-أنباء-عن-تركه-مانشستر-يونايتد-نهاية-الموسم-1061995680.html

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