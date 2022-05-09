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زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب ساحل تايوان
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب ساحل تايوان
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته 6.3 درجة وقع قبالة ساحل تايوان، اليوم الاثنين. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T07:13+0000
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن هيئة المسح الجيولوجي إن الزلزال أدى إلى تأرجح المباني في العاصمة تايبيه، فيما لم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار.يذكر أن تايوان كانت قد شهدت في مارس/ آذار الماضي، سلسلة من الزلازل تسببت في إطلاق تحذيرات على مستوى البلاد للسكان عبر هواتفهم النقالة.وذكر مكتب الطقس المركزي أن زلزالا بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر وقع على عمق 30.6 كيلومتر، ووقع الزلزال في البحر على مسافة 62 كيلومترا جنوبي مقاطعة هوالين شرقي البلاد، بحسب "رويترز".وأوضح المكتب أن الزلزال الأول أعقبه سريعا زلزال آخر في غضون دقائق بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر على عمق 19.3 كيلومتر، ثم وقع زلزال بقوة 4.7 درجة. ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع إصابات أو أضرار خطيرة.
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أخبار العالم الآن

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب ساحل تايوان

07:13 GMT 09.05.2022
© AFP 2022 / Paul Yangتداعيات زلزال قوي في تايوان، 7 فبراير/ شباط 2018
تداعيات زلزال قوي في تايوان، 7 فبراير/ شباط 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© AFP 2022 / Paul Yang
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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته 6.3 درجة وقع قبالة ساحل تايوان، اليوم الاثنين.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن هيئة المسح الجيولوجي إن الزلزال أدى إلى تأرجح المباني في العاصمة تايبيه، فيما لم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار.
يذكر أن تايوان كانت قد شهدت في مارس/ آذار الماضي، سلسلة من الزلازل تسببت في إطلاق تحذيرات على مستوى البلاد للسكان عبر هواتفهم النقالة.
وذكر مكتب الطقس المركزي أن زلزالا بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر وقع على عمق 30.6 كيلومتر، ووقع الزلزال في البحر على مسافة 62 كيلومترا جنوبي مقاطعة هوالين شرقي البلاد، بحسب "رويترز".
وأوضح المكتب أن الزلزال الأول أعقبه سريعا زلزال آخر في غضون دقائق بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر على عمق 19.3 كيلومتر، ثم وقع زلزال بقوة 4.7 درجة. ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع إصابات أو أضرار خطيرة.
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