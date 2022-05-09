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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220509/زيلينسكي-يبحث-مع-رئيس-الوزراء-الكرواتي-التعاون-في-مجالي-الدفاع-والطاقة-1062006524.html
زيلينسكي يبحث مع رئيس الوزراء الكرواتي التعاون في مجالي الدفاع والطاقة
زيلينسكي يبحث مع رئيس الوزراء الكرواتي التعاون في مجالي الدفاع والطاقة
التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في كييف يوم الأحد، رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش لبحث سبل التعاون في مجالي الدفاع والطاقة واندماج أوكرانيا... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T04:36+0000
2022-05-09T04:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال زيلينسكي إن القضايا الأمنية والخطوات اللازمة لدعم أوكرانيا كانت من الموضوعات الرئيسية في المحادثات.وشكر الرئيس الأوكراني كرواتيا على دعمها لأوكرانيا في مسعاها نحو الاندماج في الاتحاد الأوروبي وفرضها عقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس.كما حث زيلينسكي كرواتيا على مساعدة أوكرانيا في إزالة الألغام الأرضية التي زُرعت خلال الصراع.من جانبه، تعهد بلينكوفيتش بمواصلة دعم بلاده لأوكرانيا. وقال "كرواتيا دعمت أوكرانيا باستمرار في الشؤون السياسية والدبلوماسية والقانونية والمالية والإنسانية والتقنية. وسنواصل تقديمها الدعم".وكان بلينكوفيتش قد وصل إلى كييف في وقت سابق من يوم أمس الأحد لإجراء محادثات مع المسؤولين الأوكرانيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/الرئيس-الألماني-يجري-محادثات-هاتفية-مع-زيلينسكي-بعد-فضيحة-دبلوماسية-1061876535.html
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أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يبحث مع رئيس الوزراء الكرواتي التعاون في مجالي الدفاع والطاقة

04:36 GMT 09.05.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في كييف يوم الأحد، رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش لبحث سبل التعاون في مجالي الدفاع والطاقة واندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.
وقال زيلينسكي إن القضايا الأمنية والخطوات اللازمة لدعم أوكرانيا كانت من الموضوعات الرئيسية في المحادثات.
وشكر الرئيس الأوكراني كرواتيا على دعمها لأوكرانيا في مسعاها نحو الاندماج في الاتحاد الأوروبي وفرضها عقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس.
وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
الرئيس الألماني يجري محادثات هاتفية مع زيلينسكي بعد فضيحة دبلوماسية
5 مايو, 13:33 GMT
كما حث زيلينسكي كرواتيا على مساعدة أوكرانيا في إزالة الألغام الأرضية التي زُرعت خلال الصراع.
من جانبه، تعهد بلينكوفيتش بمواصلة دعم بلاده لأوكرانيا. وقال "كرواتيا دعمت أوكرانيا باستمرار في الشؤون السياسية والدبلوماسية والقانونية والمالية والإنسانية والتقنية. وسنواصل تقديمها الدعم".
وكان بلينكوفيتش قد وصل إلى كييف في وقت سابق من يوم أمس الأحد لإجراء محادثات مع المسؤولين الأوكرانيين.
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