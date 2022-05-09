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سقوط 8 جرحى إثر انفجارات عشية الانتخابات الفلبينية
سقوط 8 جرحى إثر انفجارات عشية الانتخابات الفلبينية
قالت الشرطة هنا إن 8 أشخاص على الأقل أصيبوا في سلسلة انفجارات بالقنابل اليدوية وقعت في مقاطعة ماغوينداناو بجنوب الفلبين ليلة الأحد، عشية الانتخابات العامة. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T02:05+0000
2022-05-09T02:05+0000
الفلبين
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وقالت الشرطة إن أربعة انفجارات ضربت بلدة داتو أونساي فيما ضرب انفجار آخر بلدة شريف أغواك القريبة.ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجارات وتجري الشرطة تحقيقاتها في الهجمات بالمنطقتين اللتين صُنفتا بـ"بؤر ساخنة".وقالت السلطات المحلية إن الهجوم قد يكون متعلقا بالانتخابات، مضيفة أن بعض المصابين من المدرسين الذين كانوا ينتظرون الإفراج عن آلات فرز الأصوات وأنصار المرشحين المحليين.وقال جون ريكس لاوديانغكو، المتحدث باسم لجنة الانتخابات بالإنابة، في مؤتمر صحفي إن الوضع في المنطقة تحت السيطرة وإن التصويت سيستمر كما هو مقرر.وسيدلي أكثر من 65.7 مليون فلبيني اليوم (الاثنين) بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد و12 عضوا في مجلس الشيوخ وأكثر من 300 عضو في مجلس النواب وأكثر من 17 ألف مسؤول محلي.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/زلزال-بقوة-56-درجة-يضرب-سواحل-الفلبين--1061859232.html
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الفلبين

سقوط 8 جرحى إثر انفجارات عشية الانتخابات الفلبينية

02:05 GMT 09.05.2022
© AFP 2022 / TED ALJIBEالانتخابات الفلبينية 9 مايو 2023
الانتخابات الفلبينية 9 مايو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© AFP 2022 / TED ALJIBE
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قالت الشرطة هنا إن 8 أشخاص على الأقل أصيبوا في سلسلة انفجارات بالقنابل اليدوية وقعت في مقاطعة ماغوينداناو بجنوب الفلبين ليلة الأحد، عشية الانتخابات العامة.
وقالت الشرطة إن أربعة انفجارات ضربت بلدة داتو أونساي فيما ضرب انفجار آخر بلدة شريف أغواك القريبة.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجارات وتجري الشرطة تحقيقاتها في الهجمات بالمنطقتين اللتين صُنفتا بـ"بؤر ساخنة".
وقالت السلطات المحلية إن الهجوم قد يكون متعلقا بالانتخابات، مضيفة أن بعض المصابين من المدرسين الذين كانوا ينتظرون الإفراج عن آلات فرز الأصوات وأنصار المرشحين المحليين.
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وقال جون ريكس لاوديانغكو، المتحدث باسم لجنة الانتخابات بالإنابة، في مؤتمر صحفي إن الوضع في المنطقة تحت السيطرة وإن التصويت سيستمر كما هو مقرر.
وسيدلي أكثر من 65.7 مليون فلبيني اليوم (الاثنين) بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد و12 عضوا في مجلس الشيوخ وأكثر من 300 عضو في مجلس النواب وأكثر من 17 ألف مسؤول محلي.
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