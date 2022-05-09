https://arabic.sputniknews.com/20220509/شركة-لوكهيد-مارتن-الأمريكية-تعتزم-زيادة-إنتاج-أنظمة-صواريخ-جافلين-المضادة-للدبابات-1062018461.html
شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية تعتزم زيادة إنتاج أنظمة صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات
شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية تعتزم زيادة إنتاج أنظمة صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات
أعلنت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية خطتها لزيادة إنتاج أنظمة صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، بما في ذلك تلك التي يتم توفيرها لأوكرانيا. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T10:52+0000
2022-05-09T10:52+0000
2022-05-09T10:52+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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قال الرئيس التنفيذي للشركة، جيمس تيكليت، في مقابلة مع شبكة "CBS News"، إن الشركة تعتزم زيادة إنتاجها من الأنظمة الصاروخية.ومن المتوقع أن يزداد إنتاج المجمعات من 2100 وحدة سنويا إلى 4000 وحدة. وقال تيكليت: "يمكننا البدء في زيادة وتيرة الإنتاج الآن"، مشيرا إلى أن "الشركة تتوقع زيادة الطلب على منتجاتها في المستقبل القريب من كل من الولايات المتحدة وحلفائها ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ".وفقا لتيكليت، قد يستغرق الأمر من عدة أشهر إلى عامين لتنفيذ خطط لزيادة الإنتاج. وأضاف: "سيستغرق الأمر عدة أشهر، وربما حتى عامين لتحقيق ذلك، لأنه يجب علينا أيضا البدء بسلسلة التوريد الخاصة بنا"، مضيفا أن كل شيء سيتم القيام به "في وقت معقول"."جافلين أتغم" هو نظام صاروخي محمول أمريكي من الجيل الثالث، مصمم لتدمير المركبات المدرعة والأهداف منخفضة السرعة. يتم إنتاجه بشكل مشترك من قبل شركة "لوكهيد مارتن" و"رايثيون".
https://arabic.sputniknews.com/20220401/قديروف-يطالب-الولايات-المتحدة-بإرسال-المزيد-من-أنظمة-جافلين-المضادة-للدبابات-إلى-أوكرانيا-1060716446.html
https://arabic.sputniknews.com/20220418/أمريكا-تفقد-ثلث-احتياطيها-من-صواريخ-جافلين-في-أوكرانيا-1061322676.html
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روسيا
شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية تعتزم زيادة إنتاج أنظمة صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات
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أعلنت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية خطتها لزيادة إنتاج أنظمة صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، بما في ذلك تلك التي يتم توفيرها لأوكرانيا.
قال الرئيس التنفيذي للشركة، جيمس تيكليت، في مقابلة مع شبكة "CBS News
"، إن الشركة تعتزم زيادة إنتاجها من الأنظمة الصاروخية.
ومن المتوقع أن يزداد إنتاج المجمعات من 2100 وحدة سنويا إلى 4000 وحدة. وقال تيكليت: "يمكننا البدء في زيادة وتيرة الإنتاج الآن"، مشيرا إلى أن "الشركة تتوقع زيادة الطلب على منتجاتها في المستقبل القريب من كل من الولايات المتحدة وحلفائها ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
وفقا لتيكليت، قد يستغرق الأمر من عدة أشهر إلى عامين لتنفيذ خطط لزيادة الإنتاج. وأضاف: "سيستغرق الأمر عدة أشهر، وربما حتى عامين لتحقيق ذلك، لأنه يجب علينا أيضا البدء بسلسلة التوريد الخاصة بنا"، مضيفا أن كل شيء سيتم القيام به "في وقت معقول".
"جافلين أتغم" هو نظام صاروخي محمول أمريكي من الجيل الثالث، مصمم لتدمير المركبات المدرعة والأهداف منخفضة السرعة. يتم إنتاجه بشكل مشترك من قبل شركة "لوكهيد مارتن" و"رايثيون".