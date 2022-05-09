https://arabic.sputniknews.com/20220509/صناعة-السيارات-تواجه-أزمة-عالمية-1062042880.html
صناعة السيارات تواجه أزمة عالمية
صناعة السيارات تواجه أزمة عالمية
يسبب نقص الشرائح عالميا مشاكل لشركات صناعة السيارات، التي اضطر بعضها لشحن سيارات جديدة من دون كل الخصائص التقنية التي تم الإعلان عنها مسبقا. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T19:59+0000
2022-05-09T19:59+0000
2022-05-09T19:59+0000
منوعات
أخبار ألمانيا
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وتعد شركة "بي إم دبليو" نموذجا لشركات السيارات التي تأثرت بنقص الشرائح العالمي، حسبما ذكر موقع "ديجيتال تريند" في تقرير أمس الأحد.وفي رسالة بريدية لعملائها، قالت شركة صناعة السيارات الألمانية إن السيارات التي تم إنتاجها خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى أبريل/ نيسان الماضي، مزودة بشرائح لكنها تحتاج إلى تحديث ضرورة حتى تكون قادرة على تشغيل "أندرويد أوتو" و"آبل كار بلاي".وبحسب الموقع، فإن الرسالة البريدية تضمنت تأكيدات من الشركة الألمانية أن التحديث اللازمة لشرائح تلك السيارات سيكون متاحا بحلول يونيو/ حزيران المقبل على الأقل.وتقول تقارير إن أسباب نقص الشرائح ناتج عن مشاكل في سلاسل الإمداد المتعلقة بشحن الشرائح وتغيير الموردين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار ألمانيا
صناعة السيارات تواجه أزمة عالمية
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يسبب نقص الشرائح عالميا مشاكل لشركات صناعة السيارات، التي اضطر بعضها لشحن سيارات جديدة من دون كل الخصائص التقنية التي تم الإعلان عنها مسبقا.
وتعد شركة "بي إم دبليو" نموذجا لشركات السيارات
التي تأثرت بنقص الشرائح العالمي، حسبما ذكر موقع "ديجيتال تريند" في تقرير أمس الأحد.
ولفت الموقع إلى أن "بي إم دبليو" طرحت بعض سياراتها
من دون "أندرويد أوتو" و"آبل كار بلاي" رغم أنها تدعم تلك المميزات.
وفي رسالة بريدية لعملائها، قالت شركة صناعة السيارات الألمانية إن السيارات التي تم إنتاجها خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى أبريل/ نيسان الماضي، مزودة بشرائح لكنها تحتاج إلى تحديث ضرورة حتى تكون قادرة على تشغيل "أندرويد أوتو" و"آبل كار بلاي".
وبحسب الموقع، فإن الرسالة البريدية تضمنت تأكيدات من الشركة الألمانية أن التحديث اللازمة لشرائح تلك السيارات سيكون متاحا بحلول يونيو/ حزيران المقبل على الأقل.
وتقول تقارير إن أسباب نقص الشرائح ناتج عن مشاكل في سلاسل الإمداد
المتعلقة بشحن الشرائح وتغيير الموردين.