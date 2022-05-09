https://arabic.sputniknews.com/20220509/ضاحي-خلفان-يوجه-رسالة-إلى-الرئيس-الأوكراني-حول-علاقته-بالغرب-1062040492.html

ضاحي خلفان يوجه رسالة إلى الرئيس الأوكراني حول علاقته بالغرب

ضاحي خلفان يوجه رسالة إلى الرئيس الأوكراني حول علاقته بالغرب

وجّه نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان رسالة إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن علاقة الأخير بالغرب. 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T18:19+0000

2022-05-09T18:19+0000

2022-05-09T18:20+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

روسيا

جمهورية لوغانسك الشعبية

أخبار أوكرانيا

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وقال ضاحي خلفان، على "تويتر"، اليوم الاثنين، إنه يجب على زيلينسكي أن يدرك أن الغرب لن يكون جارا له.وأوضح خلفان، أمس الأحد، أن هناك تعامل حاد ضد روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها في أوكرانيا، بينما لم يكن هناك ذات الحدة في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال حرب العراق.وانتقد ضاحي خلفان الغرب الذي لم يفرض عقوبة واحدة على الولايات المتحدة الأمريكية التي تسببت في تشريد ملايين العراقيين بسبب حربها التي شنتها بحجة تهديد أمنها القومي، مشيرا إلى أن روسيا التي بدأت العملية العسكرية في أوكرانيا لذات الهدف تعرضت لأقسى العقوبات من أوروبا وأمريكا.وتابع: "من يريد أن يهمش روسيا على الساحة الدولية مخطئ لأن الأمة الروسية أمة عظيمة… يا من لا يقرأ التاريخ"، مضيفا: "ليس من مصلحة العالم أن تكون هناك قوة عظمى وحيدة في العالم تتحكم في مصيره".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف موسكو يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220507/الظاهر-كنا-مخدوعين-ضاحي-خلفان-يعلق-على-الأزمة-الروسية-الأوكرانية-1061969209.html

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