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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220509/ضاحي-خلفان-يوجه-رسالة-إلى-الرئيس-الأوكراني-حول-علاقته-بالغرب-1062040492.html
ضاحي خلفان يوجه رسالة إلى الرئيس الأوكراني حول علاقته بالغرب
ضاحي خلفان يوجه رسالة إلى الرئيس الأوكراني حول علاقته بالغرب
وجّه نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان رسالة إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن علاقة الأخير بالغرب. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T18:19+0000
2022-05-09T18:20+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار أوكرانيا
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وقال ضاحي خلفان، على "تويتر"، اليوم الاثنين، إنه يجب على زيلينسكي أن يدرك أن الغرب لن يكون جارا له.وأوضح خلفان، أمس الأحد، أن هناك تعامل حاد ضد روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها في أوكرانيا، بينما لم يكن هناك ذات الحدة في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال حرب العراق.وانتقد ضاحي خلفان الغرب الذي لم يفرض عقوبة واحدة على الولايات المتحدة الأمريكية التي تسببت في تشريد ملايين العراقيين بسبب حربها التي شنتها بحجة تهديد أمنها القومي، مشيرا إلى أن روسيا التي بدأت العملية العسكرية في أوكرانيا لذات الهدف تعرضت لأقسى العقوبات من أوروبا وأمريكا.وتابع: "من يريد أن يهمش روسيا على الساحة الدولية مخطئ لأن الأمة الروسية أمة عظيمة… يا من لا يقرأ التاريخ"، مضيفا: "ليس من مصلحة العالم أن تكون هناك قوة عظمى وحيدة في العالم تتحكم في مصيره".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف موسكو يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/الظاهر-كنا-مخدوعين-ضاحي-خلفان-يعلق-على-الأزمة-الروسية-الأوكرانية-1061969209.html
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العالم, روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا

ضاحي خلفان يوجه رسالة إلى الرئيس الأوكراني حول علاقته بالغرب

18:19 GMT 09.05.2022 (تم التحديث: 18:20 GMT 09.05.2022)
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الرئيس الأوكراني زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
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وجّه نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان رسالة إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن علاقة الأخير بالغرب.
وقال ضاحي خلفان، على "تويتر"، اليوم الاثنين، إنه يجب على زيلينسكي أن يدرك أن الغرب لن يكون جارا له.
وكتب: "ليس على الرئيس الأوكراني إلا أن يقتنع بأن الغرب لن يكون جارا له بدلا من روسيا".
وأوضح خلفان، أمس الأحد، أن هناك تعامل حاد ضد روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها في أوكرانيا، بينما لم يكن هناك ذات الحدة في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال حرب العراق.
واعتبر نائب رئيس شرطة دبي أن الأزمة الأوكرانية فضحت كل منظمات حقوق الإنسان.
وانتقد ضاحي خلفان الغرب الذي لم يفرض عقوبة واحدة على الولايات المتحدة الأمريكية التي تسببت في تشريد ملايين العراقيين بسبب حربها التي شنتها بحجة تهديد أمنها القومي، مشيرا إلى أن روسيا التي بدأت العملية العسكرية في أوكرانيا لذات الهدف تعرضت لأقسى العقوبات من أوروبا وأمريكا.
وتابع: "من يريد أن يهمش روسيا على الساحة الدولية مخطئ لأن الأمة الروسية أمة عظيمة… يا من لا يقرأ التاريخ"، مضيفا: "ليس من مصلحة العالم أن تكون هناك قوة عظمى وحيدة في العالم تتحكم في مصيره".
وقال ضاحي خلفان: "تعدد القوى يجعل الاستقرار العالمي أقوى".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
القائد السابق لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
"الظاهر كنا مخدوعين".. ضاحي خلفان يعلق على الأزمة الروسية الأوكرانية
7 مايو, 21:24 GMT
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف موسكو يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
© Sputnikالحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
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