https://arabic.sputniknews.com/20220509/طارق-صالح-يتهم-إيران-بزرع-أنصار-الله-في-الجسد-اليمني-لتحقيق-أطماعها-والوصول-إلى-مكة-والمدينة-1062029974.html

طارق صالح يتهم إيران بزرع "أنصار الله" في الجسد اليمني لتحقيق أطماعها والوصول إلى مكة والمدينة

طارق صالح يتهم إيران بزرع "أنصار الله" في الجسد اليمني لتحقيق أطماعها والوصول إلى مكة والمدينة

اتهم عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني العميد الركن طارق صالح، إيران بزرع جماعة "أنصار الله" في الجسد اليمني لتحقيق أطماعها والوصول إلى مكة والمدينة وتهديد... 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T14:21+0000

2022-05-09T14:21+0000

2022-05-09T14:21+0000

أخبار اليمن الأن

أخبار السعودية اليوم

أنصار الله

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104332/09/1043320947_0:0:3137:1765_1920x0_80_0_0_e2bbf031286820f28fd69234f3e462e7.jpg

وشدد صالح، خلال لقاء مع قيادة السلطة المحلية ومديري المكاتب التنفيذية، والقيادات الأمنية والعسكرية، والشخصيات السياسية والاجتماعية، والقيادات النسائية والشبابية، في محافظة الحديدة شمال غربي اليمن، على أن "اليمن جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، ولن يتخلى عن عروبته"، وذلك حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- سبأ.وقال: "نحن نقاتل ونقاوم الحوثيين بكل ما نستطيع، وبدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، لكي نبقى جزءًا من عروبتنا"، مؤكدا أن "مجلس القيادة الرئاسي، جاء لصناعة السلام، ولكي ينعم أبناء اليمن بالحرية والديمقراطية، واستعادة كرامتهم التي سلبتها الميليشيات الحوثية، التي جاءت لتنفيذ أجندات إيران، وثورة الخميني، وفرض الأفكار الدخيلة على شعبنا".وبيّن صالح: "نحن أمام مجرمين دمويين وقتلة لا يريدون بناء دولة، زُرعوا في الجسد اليمني، لتحقيق أطماع إيران، وتهديد المنطقة والمقدسات، طموحهم ليس اليمن، فاليمن مجرد مخزون بشري، لقتال المنطقة والوصول إلى مكة والمدينة، هذا إذا أردنا أن نعرف من هو الحوثي، وما هي أجندته، لا يعرف اليمن، ولا يرفع شعار اليمن، هو يرفع صرخة الخميني، وخبراء الحرس الثوري، بكوا على سليماني أكثر مما بكوا على بدر الدين".ويشهد اليمن منذ 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

https://arabic.sputniknews.com/20220428/العاهل-السعودي-يؤكد-حرص-بلاده-ودعمها-لمجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-1061688455.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, أنصار الله, أخبار إيران