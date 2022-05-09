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https://arabic.sputniknews.com/20220509/عقيلة-صالح-فتح-حقول-وموانئ-النفط-بعد-تثبيت-آلية-توزيع-عوائدها-1062019986.html
عقيلة صالح: فتح حقول وموانئ النفط بعد تثبيت آلية توزيع عوائدها
عقيلة صالح: فتح حقول وموانئ النفط بعد تثبيت آلية توزيع عوائدها
أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أنه سيتم فتح الحقول والموانئ النفطية بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة الأقاليم. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T12:20+0000
2022-05-09T12:20+0000
أخبار ليبيا اليوم
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جاء ذلك على هامش لقائه بسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ومبعوثها الخاص ريتشارد نورلاند، بالقاهرة، بحسب بيان للمجلس حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا وعدد من الملفات أهمها إغلاق الحقول والموانئ النفطية والميزانية العامة للدولة، وعمل الحكومة من مدينة سرت.وقال صالح إنه سيسعى جاهدا لحلحلة أزمة إغلاق الحقول والموانئ النفطية.وأوضح أن جلسة مجلس النواب القادمة ستدرس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 المقدم من الحكومة الليبية.وأشار صالح إلى أن عمل الحكومة من مدينة سرت سوف يمكنها من العمل بحرية تامة "ولن تقع ضحية لابتزاز الميليشيات أو غيرها".وأوضح أنه عندما اقترح مدينة سرت كمقر مؤقت للمجلس الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايته لاقى المقترح ترحيبا محليا ودوليا واسعا .
https://arabic.sputniknews.com/20220507/ليبيا-تعلن-وقف-التصدير-والعمليات-النفطية-مجددا-في-ميناء-الزويتينة-1061951861.html
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أخبار ليبيا اليوم

عقيلة صالح: فتح حقول وموانئ النفط بعد تثبيت آلية توزيع عوائدها

12:20 GMT 09.05.2022
© Sputnikرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح يلتقي السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح يلتقي السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
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أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أنه سيتم فتح الحقول والموانئ النفطية بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة الأقاليم.
جاء ذلك على هامش لقائه بسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ومبعوثها الخاص ريتشارد نورلاند، بالقاهرة، بحسب بيان للمجلس حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
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وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا وعدد من الملفات أهمها إغلاق الحقول والموانئ النفطية والميزانية العامة للدولة، وعمل الحكومة من مدينة سرت.
وقال صالح إنه سيسعى جاهدا لحلحلة أزمة إغلاق الحقول والموانئ النفطية.
وأوضح أن جلسة مجلس النواب القادمة ستدرس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 المقدم من الحكومة الليبية.
وأشار صالح إلى أن عمل الحكومة من مدينة سرت سوف يمكنها من العمل بحرية تامة "ولن تقع ضحية لابتزاز الميليشيات أو غيرها".
وأوضح أنه عندما اقترح مدينة سرت كمقر مؤقت للمجلس الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايته لاقى المقترح ترحيبا محليا ودوليا واسعا .
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