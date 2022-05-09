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عمران خان يشبه نفسه بـ"الحمار".. فما القصة؟
عمران خان يشبه نفسه بـ"الحمار".. فما القصة؟
سلط الضوء في الفترة الأخيرة على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، ولكن هذه المرة بتعليق شبه فيه نفسه بـ"الحمار" ما أثار سخرية البعض وضجة على وسائل... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T00:11+0000
2022-05-09T00:11+0000
أخبار باكستان
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تعود قصة هذه التعليق عند ظهور عمران خان وهو يعلق على فترة إقامته في المملكة المتحدة، والتي أراد أن يؤكد فيها على وطنيته وحبه لبلده باكستان، حيث قال "لقد كنت موضع ترحيب كبير في المملكة المتحدة، لكنني لم أعتبرها موطني أبدا. كنت دائما باكستانيا في المقام الأول"، وفقا لموقع"إنديا تي في".وأضاف، "لا يتحول الحمار إلى حمار وحشي لمجرد إنك رسمت عليه خطوطا، فالحمار يبقى حمارًا".واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن عمران خان سقط في التشبيه حيث وصف نفسه بالحمار بطريقة غير مباشرة.
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أخبار باكستان

عمران خان يشبه نفسه بـ"الحمار".. فما القصة؟

00:11 GMT 09.05.2022
© AFP 2022 / AAMIR QURESHIعمران خان
عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© AFP 2022 / AAMIR QURESHI
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سلط الضوء في الفترة الأخيرة على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، ولكن هذه المرة بتعليق شبه فيه نفسه بـ"الحمار" ما أثار سخرية البعض وضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.
تعود قصة هذه التعليق عند ظهور عمران خان وهو يعلق على فترة إقامته في المملكة المتحدة، والتي أراد أن يؤكد فيها على وطنيته وحبه لبلده باكستان، حيث قال "لقد كنت موضع ترحيب كبير في المملكة المتحدة، لكنني لم أعتبرها موطني أبدا. كنت دائما باكستانيا في المقام الأول"، وفقا لموقع"إنديا تي في".
وأضاف، "لا يتحول الحمار إلى حمار وحشي لمجرد إنك رسمت عليه خطوطا، فالحمار يبقى حمارًا".
واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن عمران خان سقط في التشبيه حيث وصف نفسه بالحمار بطريقة غير مباشرة.
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