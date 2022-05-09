https://arabic.sputniknews.com/20220509/عيد-النصر-نحن-نتذكر-1062019605.html
عيد النصر... نحن نتذكر
عيد النصر... نحن نتذكر
تتذكر روسيا، ودول رابطة الدول المستقلة، وكل من شارك في دحر النازية، النصر في الحرب الوطنية العظمى التي اشتعلت على حين غرة في 22 يونيو/ حزيران 1941، وانتهت بفوز... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T11:28+0000
2022-05-09T11:28+0000
2022-05-09T11:28+0000
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استسلام ألمانيا الهتلرية
استسلام ألمانيا الهتلرية
2022-05-09T11:28+0000
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عيد النصر... نحن نتذكر
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تتذكر روسيا، ودول رابطة الدول المستقلة، وكل من شارك في دحر النازية، النصر في الحرب الوطنية العظمى التي اشتعلت على حين غرة في 22 يونيو/ حزيران 1941، وانتهت بفوز الاتحاد السوفيتي ودول الحلفاء، بتوقيع ألمانيا النازية (الهتلرية) صك الاستسلام غير المشروط في 8 مايو/ أيار، بحضور قائد الجيش الأحمر (الجيش السوفيتي) غيورغي جوكوف.