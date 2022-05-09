https://arabic.sputniknews.com/20220509/غارديان-بنك-باركليز-البريطاني-يتهرب-من-دفع-ضرائب-بمبلغ-يفوق-2-مليار-دولار-1062031509.html
"غارديان": بنك باركليز البريطاني يتهرب من دفع ضرائب بمبلغ يفوق 2 مليار دولار
"غارديان": بنك باركليز البريطاني يتهرب من دفع ضرائب بمبلغ يفوق 2 مليار دولار
كشفت تقارير إعلامية أن بنك باركليز البريطاني تهرب من دفع ضرائب قيمتها تقارب 2.2 مليار دولار عبر مخطط لوكسمبورغ. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T14:55+0000
2022-05-09T14:55+0000
2022-05-09T14:56+0000
باركليز
لندن
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ووفقا لصحيفة الغارديان البريطانية، فإن بنك باركليز البريطاني تجنب دفع 1.8 مليار جنيه إسترليني (2.2 مليار دولار) كضرائب على مدى أكثر من عقد من خلال استخدام ترتيب ضريبي لتحويل الأموال عبر لوكسمبورغ.يضم البنك الذي يقع مقره في لندن 54 موظفًا فقط يعملون في شركة إدارة أموال في لوكسمبورغ، وهي ملاذ ضريبي معروف، ومع ذلك فإن أرباح الفرع تأتي في المرتبة الثالثة بعد أعمال باركليز في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التي يعمل بها عشرات الآلاف من الموظفين.وقالت "غارديان" إن البنك سيفرض ضرائب تتراوح بين 25% و30% إذا لم يستخدم المخطط الذي سمح له بتعويض الخسائر الناتجة عن الاستحواذ على أسهم بقيمة 9 مليارات دولار من خلال بيع BGI.نُقل عن باركليز، قوله إنه لم يدفع ضرائب على الشركات في لوكسمبورغ لأن أرباحه الخاضعة للضريبة تم تعويضها من خلال "خسائر ضريبية كبيرة تم ترحيلها من السنوات السابقة" بالإضافة إلى دخل توزيعات الأرباح غير الخاضع للضريبة في لوكسمبورغ.
https://arabic.sputniknews.com/20201215/تغريم-باركليز-أكثر-من-34-مليون-دولار-بسبب-أسلوب-تعامل-مع-عملاء-1047520390.html
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باركليز, لندن
"غارديان": بنك باركليز البريطاني يتهرب من دفع ضرائب بمبلغ يفوق 2 مليار دولار
14:55 GMT 09.05.2022 (تم التحديث: 14:56 GMT 09.05.2022) تابعنا عبر
كشفت تقارير إعلامية أن بنك باركليز البريطاني تهرب من دفع ضرائب قيمتها تقارب 2.2 مليار دولار عبر مخطط لوكسمبورغ.
ووفقا لصحيفة الغارديان
البريطانية، فإن بنك باركليز البريطاني تجنب دفع 1.8 مليار جنيه إسترليني (2.2 مليار دولار) كضرائب على مدى أكثر من عقد من خلال استخدام ترتيب ضريبي لتحويل الأموال عبر لوكسمبورغ.
15 ديسمبر 2020, 14:58 GMT
يضم البنك الذي يقع مقره في لندن 54 موظفًا فقط يعملون في شركة
إدارة أموال في لوكسمبورغ، وهي ملاذ ضريبي معروف، ومع ذلك فإن أرباح الفرع تأتي في المرتبة الثالثة بعد أعمال باركليز في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التي يعمل بها عشرات الآلاف من الموظفين.
وفي تحقيق نُشر، اليوم الاثنين، قالت الصحيفة إن بنك باركليز يبدو أنه لا يزال يستفيد من صفقة أبرمت عام 2009، حيث باع أعمال باركليز جلوبال إنفستورز (BGI) إلى شركة بلاك روك الأمريكية لإدارة الصناديق مقابل 15.2 مليار دولار.
وقالت "غارديان" إن البنك سيفرض ضرائب تتراوح بين 25% و30% إذا لم يستخدم المخطط الذي سمح له بتعويض الخسائر الناتجة عن الاستحواذ على أسهم بقيمة 9 مليارات دولار من خلال بيع BGI.
وقد بلغ حجم مبيعات باركليز 1.1 مليار جنيه إسترليني، العام الماضي، وهو ما يعني أن انخفاض تكاليف الموظفين يجعل باركليز قادرا على تحويل كل هذا الدخل تقريبًا من الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار إلى أرباح.
نُقل عن باركليز، قوله إنه لم يدفع ضرائب على الشركات في
لوكسمبورغ لأن أرباحه الخاضعة للضريبة تم تعويضها من خلال "خسائر ضريبية كبيرة تم ترحيلها من السنوات السابقة" بالإضافة إلى دخل توزيعات الأرباح غير الخاضع للضريبة في لوكسمبورغ.