https://arabic.sputniknews.com/20220509/غرق-الأسهم-ينذر-بـبكارثة-في-السوق-العالمية-وقلق-شديد-في-البنك-الفيدرالي-الأمريكي-1062041048.html

"غرق الأسهم" ينذر بـ"بكارثة" في السوق العالمية وقلق شديد في البنك الفيدرالي الأمريكي

"غرق الأسهم" ينذر بـ"بكارثة" في السوق العالمية وقلق شديد في البنك الفيدرالي الأمريكي

كشفت مصادر إعلامية غربية عن حدوث انهيار كبير في أسعار الأسهم، اليوم الاثنين، مع انحدار شديد في المنحنى البياني الخاص بالسندات، وسط قلق شديد لدى الاحتياطي... 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T18:46+0000

2022-05-09T18:46+0000

2022-05-09T18:46+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

اقتصاد

العالم

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و"غرقت الأسهم" وانخفضت أسعارها بشكل كبير، في مداولات اليوم، بسبب عمليات بيع واسعة النطاق ناتجة عن القلق الكبير بشأن قدرة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "على كبح التضخم المرتفع منذ عقود دون دفع الاقتصاد إلى الركود".وبحسب تقرير نشر قبل دقائق على "بلومبيرغ"، وصل مؤشر "S&P 500" إلى أدنى مستوياته منذ مارس/آذار 2021، بينما تعاني أمريكا من انحدار منحنى العائد، مع تزايد الفجوة بين معدلات 5 سنوات و30 عاما، والتي تعتبر الأكبر منذ 6 أسابيع.أظهرت البيانات الأمريكية، اليوم الاثنين، أن المستهلكين يتوقعون أن تكون الأسعار في غضون ثلاث سنوات أعلى مقارنة بالشهر الماضي، وهي "علامة مقلقة أخرى للمسؤولين الذين يحاولون الحفاظ على التوقعات طويلة الأجل ثابتة".وأكد خبراء ومحللون استراتيجيون تابعون لشركة "Goldman Sachs Group Inc"، أن النظرة المستقبلية للأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية "ليست مشرقة، حتى لو تم تجنب الركود التام".وبحسب تقرير آخر نشر على "بلومبيرغ" قبل ساعات، يراق التجار عن كثب مجموعة من المتحدثين بالبنك المركزي بعد أن قلل رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، يوم الأربعاء الماضي، من خيار رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.وبدوره، وقال رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا لتلفزيون "بلومبرغ" إنه "يفضل استمرار صانعي السياسة في رفع أسعار الفائدة بزيادات نصف نقطة بدلاً من فعل أي شيء آخر.ومن جهة أخرى، توقع عدد من الاقتصاديين أن "التشدد في مواجهة التضخم سيؤدي حتمًا إلى انكماش اقتصادي في الولايات المتحدة، قال بوستيك إنه كان "متفائلا لكن بقلق"، وأن الظروف الفريدة الحالية التي أعقبت جائحة تحدث مرة واحدة في القرن جعلت التنبؤات صعبة بشكل كبير.

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