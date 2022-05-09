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غوتيريش يعرب عن قلقه العميق من تأثير الحرب في أوكرانيا على دول الجوار
غوتيريش يعرب عن قلقه العميق من تأثير الحرب في أوكرانيا على دول الجوار
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، عن قلقه العميق إزاء توسع الحرب في أوكرانيا ووصول أثرها إلى دول الجوار. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T15:56+0000
2022-05-09T15:56+0000
العالم
منظمة الأمم المتحدة
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
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القاهرة - سبوتنيك. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي مشترك، في كيشينيوف، مع رئيسة وزراء مولدوفا، ناتاليا غاريليتا: "أشعر بقلق عميق لتوسع حرب روسيا في أوكرانيا وامتداد أثرها للدول المجاورة... مولدوفا تعاني من هذا الوضع".وأكد على دعم أكثر من 100 ألف لاجئ أوكراني وصلوا بالفعل إلى مولدوفا، داعيا المجتمع الدولي إلى زيادة شراكاتهم الاقتصادية مع مولدوفا.قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس الماضي، إنه يأمل أن يساعد التنسيق المستمر مع حكومتي روسيا وأوكرانيا، في تسهيل المزيد من جهود الإجلاء والمساعدات الإنسانية للمحتاجين، بعد الاجتماعات الأخيرة مع الرؤساء فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/غوتيريش-نأمل-أن-يؤدي-تنسيق-الأمم-المتحدة-مع-روسيا-وأوكرانيا-إلى-مزيد-من-جهود-المساعدة-الإنسانية-1061891393.html
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العالم, منظمة الأمم المتحدة, الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش

غوتيريش يعرب عن قلقه العميق من تأثير الحرب في أوكرانيا على دول الجوار

15:56 GMT 09.05.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، عن قلقه العميق إزاء توسع الحرب في أوكرانيا ووصول أثرها إلى دول الجوار.
القاهرة - سبوتنيك. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي مشترك، في كيشينيوف، مع رئيسة وزراء مولدوفا، ناتاليا غاريليتا: "أشعر بقلق عميق لتوسع حرب روسيا في أوكرانيا وامتداد أثرها للدول المجاورة... مولدوفا تعاني من هذا الوضع".

وأكد على دعم أكثر من 100 ألف لاجئ أوكراني وصلوا بالفعل إلى مولدوفا، داعيا المجتمع الدولي إلى زيادة شراكاتهم الاقتصادية مع مولدوفا.
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس الماضي، إنه يأمل أن يساعد التنسيق المستمر مع حكومتي روسيا وأوكرانيا، في تسهيل المزيد من جهود الإجلاء والمساعدات الإنسانية للمحتاجين، بعد الاجتماعات الأخيرة مع الرؤساء فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
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