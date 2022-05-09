https://arabic.sputniknews.com/20220509/غوتيريش-يعرب-عن-قلقه-العميق-من-تأثير-الحرب-في-أوكرانيا-على-دول-الجوار-1062034728.html

غوتيريش يعرب عن قلقه العميق من تأثير الحرب في أوكرانيا على دول الجوار

غوتيريش يعرب عن قلقه العميق من تأثير الحرب في أوكرانيا على دول الجوار

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، عن قلقه العميق إزاء توسع الحرب في أوكرانيا ووصول أثرها إلى دول الجوار. 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T15:56+0000

2022-05-09T15:56+0000

2022-05-09T15:56+0000

العالم

منظمة الأمم المتحدة

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054424678_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1beee3f5dcce86bd8325a145497aad1.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي مشترك، في كيشينيوف، مع رئيسة وزراء مولدوفا، ناتاليا غاريليتا: "أشعر بقلق عميق لتوسع حرب روسيا في أوكرانيا وامتداد أثرها للدول المجاورة... مولدوفا تعاني من هذا الوضع".وأكد على دعم أكثر من 100 ألف لاجئ أوكراني وصلوا بالفعل إلى مولدوفا، داعيا المجتمع الدولي إلى زيادة شراكاتهم الاقتصادية مع مولدوفا.قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس الماضي، إنه يأمل أن يساعد التنسيق المستمر مع حكومتي روسيا وأوكرانيا، في تسهيل المزيد من جهود الإجلاء والمساعدات الإنسانية للمحتاجين، بعد الاجتماعات الأخيرة مع الرؤساء فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي.

https://arabic.sputniknews.com/20220505/غوتيريش-نأمل-أن-يؤدي-تنسيق-الأمم-المتحدة-مع-روسيا-وأوكرانيا-إلى-مزيد-من-جهود-المساعدة-الإنسانية-1061891393.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, منظمة الأمم المتحدة, الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش