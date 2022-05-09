https://arabic.sputniknews.com/20220509/فرح-الديباني-تكشف-ما-قاله-ماكرون-لها-بعد-غنائها-في-حفل-إعادة-انتخابه-فيديو-1062018970.html

فرح الديباني تكشف ما قاله ماكرون لها بعد غنائها في حفل إعادة انتخابه... فيديو

فرح الديباني تكشف ما قاله ماكرون لها بعد غنائها في حفل إعادة انتخابه... فيديو

علقت المطربة الأوبرالية المصرية، فرح الديباني، لأول مرة، على غنائها في الحفل المخصص لإعادة ‏انتخاب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والذي أقيم في العاصمة... 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T10:58+0000

2022-05-09T10:58+0000

2022-05-09T10:58+0000

إيمانويل ماكرون

مجتمع

أخبار الفنانين في مصر

أخبار فرنسا

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وكشف الديباني، أمس الأحد، في تصريحات لبرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن ماكرون طلب مصافحتها، قبل أن يستقل سيارته برفقة قرينته، بريجيت ماكرون، في ختام الحفل.وأضافت أن ماكرون قال لها: "شكرا أنك وافقت وتكرمت بالحضور إلى الحفل"، لتعقّب بأنها من تريد أن تشكره على اختياره لها للغناء في حفل إعادة تنصيبه رئيسا لفرنسا.وأشارت فرح الديباني في تصريحاتها المتلفزة أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كان متأثرا للغاية، بسبب سعادته الغامرة بالفوز في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.وأصبح اسم فرح الديباني من الموضوعات المتداولة على محرك البحث الأمريكي "غوغل"، بعد غنائها النشيد الوطني الفرنسي، في حفل فوز الرئيس الفرنسي بولاية جديدة، وقام فور انتهائها من الغناء بتقبيل يدها، تعبيرا عن إعجابه بأدائها.وفرح الديباني مصرية الجنسية، نشأت في محافظة الإسكندرية، ودرست في المدرسة الألمانية للموسيقى، والتحقت بأوبرا باريس في عام 2016، وهي أول عربية تفوز بجائزة أفضل مغنية أوبرا شابة، من أوبرا باريس في العام 2019.وتلقت الديباني تكريما من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب في شرم الشيخ، عن مشوارها الفني.

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إيمانويل ماكرون, مجتمع, أخبار الفنانين في مصر, أخبار فرنسا