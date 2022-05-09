https://arabic.sputniknews.com/20220509/فوكس-نيوز-العائلات-الأمريكية-تواجه-أخطر-أزمة-معيشية-وبايدن-يحتفي-بالاقتصاد-الأمريكي-فيديو-1062022993.html

"فوكس نيوز": العائلات الأمريكية تواجه أخطر أزمة معيشية... و"بايدن يحتفي بالاقتصاد الأمريكي"... فيديو

"فوكس نيوز": العائلات الأمريكية تواجه أخطر أزمة معيشية... و"بايدن يحتفي بالاقتصاد الأمريكي"... فيديو

انتقدت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أمس الأحد، تصريحات الرئيس جو بايدن على إثر أزمة سلسلة التوريد في البلاد والتضخم المتصاعد. 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T12:25+0000

2022-05-09T12:25+0000

2022-05-09T12:25+0000

العالم

جو بايدن

فوكس نيوز

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وقال بايدن في خطاب متلفز: "خطتنا هي خلق أكبر مساحة لفرص العمل في العصر الحديث من الاقتصاد الأمريكي".وتطرق المحللون المشاركون عبر برنامج "The Big Saturday Show"، إلى الصعوبات والتحديات الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها الشعب الأمريكي في الوقت الحالي، مشيرين إلى ارتفاع أسعار أهم العناصر الحياتية التي يحتاجها الشعب بشكل يومي كالوقود والكهرباء والفنادق والإيجار والسيارات الحديثة، إضافة إلى الأدوية والمكملات الغذائية، معتبرين أن ما يحدث يعد أكبر تهديد للأمن القومي الأمريكي.وأشارت الشبكة إلى أن أخطر مشكلة تواجه العائلات الأمريكية اليوم، هي ارتفاع أسعار حليب الأطفال، مسنتكرين حقيقة أن أكثر من 44% من هذا المنتج يصل إلى أمريكا عن طريق الصين، واصفة الأمر بالرعب الحقيقي، مؤكدة من جهة ثانية، أن نحو 34% من الشعب الأمريكي غير قادر على دفع نفقاته الأسرية.وكان خبراء قد أكدوا في وقت سابق، أن حالة عدم الثقة في مستقبل الاقتصاد الأمريكي تسيطر على المشهد في الوقت الراهن، وأنها دفعت لهروب الاستثمارات الأجنبية بشكل تدريجي.وبحسب الخبراء، فإن الانهيار الذي عاشته "وول ستريت"، يوم الخميس 5 مايو/أيار، مع تراجعات هائلة لأسهم أكثر من 95% في المئة من أكبر شركاتها، يرتبط بالعديد من الأسباب؛ منها سوء الإدارة والتخوفات من مستقبل الاقتصاد الأمريكي وحالة الركود المتزايدة.ويرى الخبراء أن المؤشرات تشير إلى ارتفاع احتمال الركود في الاقتصاد الأمريكي، وهروب تدريجي تخوفا من فرض العقوبات الذي تنتهجه واشنطن.

https://arabic.sputniknews.com/20220330/فوكس-نيوز-البيت-الأبيض-يكذب-على-الشعب-الأمريكي-بشأن-أهداف-إدارة-بايدن-1060650851.html

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العالم, جو بايدن, فوكس نيوز